Streaminggids juni 2024: nieuw op Videoland, Netflix en meer

De zomer lijkt met dit weer nog een eind weg. Reden genoeg om nog wat tijd door te brengen op de streamingdiensten. Welke nieuwe titels worden in juni toegevoegd aan Netflix, Videoland en andere platformen? We zetten het op een rij in de Streaminggids van juni.

Nieuw op de streamingdiensten

Je kunt al de nodige uren doorbrengen op de verschillende streamingdiensten. In juni worden weer de nodige titels toegevoegd aan de platformen. Welke films en series we kunnen verwachten, zetten we op een rijtje in onze nieuwe streaminggids van juni 2024. Benieuwd wat er vorige maand is toegevoegd? Lees dan de streaminggids van mei.

Netflix

Bij Netflix kunnen we het vierde seizoen van de serie ‘New Amsterdam’ gaan bingen. De films Sous La Seine, Trigger Warning en de Italiaanse komedie Ricchi A Turri I Costi kunnen we op Netflix verwachten. Een overzicht met nieuwe titels in Nederland, zetten we hieronder voor je neer. De videodienst maakte eerder in mei bekend dat

Videoland

Videoland krijgt ook nieuwe titels in het aanbod. Vanaf 7 juni is er het tweede seizoen van de serie ‘Moedermaffia’ en twee weken later het zesde seizoen van ‘The Inspector Lynley Mysteries’. Voor kinderen komen Tarzan en Mees Kees online te staan. Liefhebbers van de band Kane kunnen op 7 juni, om 20:00 uur naar ‘A Story Recorded in Concert’ kijken. Het Videoland Original-programma ‘Gestrand op Honeymoon Island’ is ook vanaf 1 juni beschikbaar.

Er komt ook een reeks aan nieuwe films online. Die zetten we hieronder voor je op een rij.

Titel Beschikbaar vanaf 12 Years a Slave 1/6/2024 3 Days to Kill 1/6/2024 40 Days and 40 Nights 1/6/2024 47 Meters Down 1/6/2024 Ad Astra 1/6/2024 Attack on Finland 1/6/2024 Billy Elliot 1/6/2024 C?est La Vie 1/6/2024 Inside Llewyn Davis 1/6/2024 Kursk 1/6/2024 La La Land 1/6/2024 Legacy of Lies 1/6/2024 Malavita 1/6/2024 Midnight in the Switchgrass 1/6/2024 Samba 1/6/2024 Shut In 1/6/2024 Silverstar 1/6/2024 Snowden 1/6/2024 Source Code 1/6/2024 The Good Neighbor 1/6/2024 The Guru of Sex 1/6/2024 The Impossible 1/6/2024 The Last Witch Hunter 1/6/2024 The Next Three Days 1/6/2024 The Postcard Killings 1/6/2024 Transcendence 1/6/2024 Net Als in de Film 12/6/2024 A Time to Dance 14/6/2024 Dream Wedding 14/6/2024 Love at First Dance 14/6/2024 May the Best Wedding Win 14/6/2024 Planning on Forever 14/6/2024 The Professional Bridesmaid 14/6/2024 The Engagement Plot 14/6/2024 The Last Bridesmaid 14/6/2024 The Vows We Keep 14/6/2024 The Wedding Wish 14/6/2024 Wedding of a Lifetime 14/6/2024 You May Kiss the Bridesmaid 14/6/2024

Disney+

Videodienst Disney+ voegt het eerste seizoen van de serie ‘The Acolyte’ toe aan het platform. Dit gebeurt op 5 juni. Het 20e seizoen van Grey’s Anatomy staat vanaf 13 juni online en op 4 juni komt de serie Clipped op Disney+ te staan. Becoming Carl Lagerfeld (seizoen 1) vanaf 7 juni, Welcome to Wrexham (seizoen 3) vanaf 12 juni. De film Diane von Furstenberg: Woman in Charge is vanaf 25 juni te zien op Disney+.