Netflix voert prijsverhoging door in Nederland

Klanten die in Nederland een abonnement hebben op Netflix, gaan meer betalen. De videodienst voert namelijk een prijsverhoging door in ons land. Het gaat om een verhoging tussen de één en drie euro.

Netflix wordt duurder

Netflix heeft bekend gemaakt dat het de prijzen verhoogt van de verschillende abonnementen. Niet alleen voor het goedkoopste abonnement, maar ook de twee andere abonnementsvormen gaan in prijs omhoog. De prijs die erbij komt varieert tussen de één en drie euro. De hogere kosten zijn nodig voor de investering in nieuwe titels. De laatste keer dat de prijzen omhoog gingen, was in 2021.

Andere streamingdiensten hebben eerder al prijsverhogingen doorgevoerd. Bij Netflix stijgt het basisabonnement met een euro, naar 8,99 euro per maand. Voor 13,99 euro per maand krijg je het standaard abonnement, een stijging van twee euro. Het Premium-abonnement kost je voortaan drie euro meer, 18,99 euro per maand. Bestaande klanten worden binnenkort geïnformeerd over de verandering.