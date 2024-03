‘Netflix werkt wederom aan verhoging van de prijzen’

Het lijkt erop dat een abonnement voor videodienst Netflix weer duurder gaat worden. De videodienst zou de prijzen met enkele euro’s gaan verhogen. In verschillende landen is dit al gebeurd.

Hogere prijzen voor Netflix

Netflix zal dit jaar wederom prijsverhogingen doorvoeren voor abonnees van de videodienst. Eerder werden al maatregelen genomen tegen het delen van je account, waardoor er extra kosten in rekening werden gebracht, nu lijkt een volgende prijsverhoging aanstaande. Eerder werden in verschillende andere landen al de tarieven verhoogd.

Netflix kwam in 2023 met een prijsverhoging in verschillende landen. Onder andere in de VS steeg de prijs van het basisabonnement van 9,99 dollar naar 11,99 Amerikaanse dollar. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk werden de prijzen verhoogd. Bronnen melden nu dat voor dit jaar ook prijsstijgingen op tafel liggen.

De verwachting is dat de prijzen wederom stijgen met zo’n twee euro per maand. Er wordt door Netflix ook gewerkt aan een optie om een abonnement af te sluiten die goedkoper is, maar waar wel reclame wordt getoond. Onbekend is wat die vorm gaat kosten en wanneer deze beschikbaar komt. Eveneens is niet bekend wanneer de prijsstijging bij Netflix doorgevoerd wordt.

Benieuwd wat er nieuw is deze maand op Netflix en andere videodiensten? DroidApp zet het op een rijtje in de nieuwe Streaminggids van maart.