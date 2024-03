Streaminggids maart 2024: nieuw op Netflix, Videoland, Prime en Disney+

Nieuwe titels worden ook deze maand weer toegevoegd aan de verschillende streamingdiensten. DroidApp zet in deze Streaminggids voor je op een rij, welke nieuwe titels je terug kunt vinden op Netflix, Videoland, Disney+ en Prime kunt vinden. Welke ga jij bingen?

Nieuw op de streamingdiensten

Iedere maand voegen de streamingdiensten nieuwe content toe aan de platforms. Tijd om de balans op te maken, met wat er nieuw is in de maand maart. Wanneer, welke nieuwe titel wordt toegevoegd, zetten we op een rijtje in de DroidApp Streaminggids. Voor welke titel pak jij de popcorn?

Netflix

Op het populairste videoplatform Netflix, vind je deze maand veel nieuwe titels. Onder andere de serie Young Royals verschijnt in maart. Net als titels als Pokémon Horizons, Somebody Feed Phil seizoen 7 en het vierde seizoen van Blood & Water. De belangrijkste nieuwe titels heeft Netflix op een rijtje gezet.

Videoland

Bij Videoland staan er een zestal series klaar om online te gaan in maart. Vanaf 20 maart is er het zevende seizoen van The Good Doctor en een week later is er het elfde seizoen van Married at First Sight Australië. De nieuwe series, films en programma’s die in maart toegevoegd worden aan Videoland, zetten we hieronder op een rij.

Titel Seizoen Beschikbaar vanaf Yu-Gi-Oh Sevens 1 3/3/2024 Zorro 1 8/3/2024 The Good Doctor 7 20/3/2024 SPHINXVideoland Original 1 22/3/2024 Married at First Sight Australië 11 27/3/2024 The Inspector Lynley Mysteries 3 28/3/2024

Nieuwe films

Titel Beschikbaar vanaf 3:10 To Yuma 1/3/2024 A Hologram for the King 1/3/2024 A Love Yarn 1/3/2024 Ali 1/3/2024 Behind Enemy Lines 1/3/2024 Catch the Bullet 1/3/2024 Gangs of New York 1/3/2024 Hors Normes 1/3/2024 Jackie Brown 1/3/2024 Knowing 1/3/2024 Madres Paralelas 1/3/2024 Memento 1/3/2024 Non-Stop 1/3/2024 One Night in Bangkok 1/3/2024 One of A Kind Love 1/3/2024 Patton 1/3/2024 Red 1/3/2024 The Aviator 1/3/2024 The Nice Guys 1/3/2024 The Worst Person in the World 1/3/2024 Todos Lo Saben 1/3/2024 Prooi 1/3/2024 Naruto Shippuden: The Movie ? Blood Prison 3/3/2024 Naruto Shippuden: The Movie ? Bonds 3/3/2024 Naruto Shippuden: The Movie ? Road to Ninja 3/3/2024 Naruto Shippuden: The Movie ? The Lost Tower 3/3/2024 Naruto Shippuden: The Movie ? The Will of Fire 3/3/2024 Naruto Shippuden The Movie 3: Guardians of the Crescent Moon 3/3/2024 Naruto Shippuden The Movie: Legend of the Stone of Gelei 3/3/2024 Naruto The Movie: Ninja Clash in the Land of Snow 3/3/2024 A Pinch of Portugal 8/3/2024 Bandit 13/3/2024

Programma’s

Titel Seizoen Beschikbaar vanaf Beat the Champions 1 10/3/2024 Beau 11 25/3/2024 De Acht van Glory ? De Acht van de Grand Prix 1 8/3/2024 De BachelorVideoland Original 3 7/3/2024 Endeavour 4 8/3/2024 Expeditie Gooris 3 2/3/2024 Kopen Zonder Kijken 7 11/3/2024 Make Up Your Mind 4 23/3/2024 Secret Duets 1 7/3/2024 Special Forces SAS Who Dares Wins UK 5 10/3/2024 The Real Housewives of Cheshire 15 14/3/2024 Vriendenloterij Miljonairs 4 2/3/2024

Disney+

Op Disney+ vind je ook verschillende nieuwe titels. Speciaal voor de Swifties is het concert van Taylor Swift te vinden op het platform. Het is The Eras Tour, welke vanaf 15 maart is te zien.

Titel Datum Death and Other Details – seizoen 1 5 maart Queens – seizoen 1 5 maart Extraordinary – seizoen 2 6 maart Taylor Swift: The Eras Tour 15 maart X-Men ’97 – seizoen 1 20 maart Renegade Nell – seizoen 1 29 maart

Amazon Prime Video

Op Amazon Prime Video vind je ook nieuwe titels in maart. Denk aan het eerste seizoen van Pact met de Duivel en de film Prospect. De film Ricky Stanicky komt op Amazon Prime Video op 7 maart. Seizoen 2 van de serie Invincible komt uit op 14 maart, en vanaf 21 maart kun je de film Road House terugvinden op het platform.