Netflix, Videoland, Prime en Disney+: dit is er nieuw in februari 2024

De tweede maand van het jaar 2024 is aangebroken. We nemen in dit artikel de nieuwe titels met je door, die op de verschillende streamingdiensten zijn toegevoegd. Wat is er nieuw op Netflix, Videoland en andere diensten?

Nieuw op de streamingdiensten

Ben je toe aan het bingen van een nieuwe serie, of wil je graag weer eens onderuitgezakt op de bank kijken naar een film? De videodiensten hebben ook in februari nieuwe titels voor je klaarstaan. Wat is er nieuw op Netflix en meer?

Netflix

Gek van de Minions? Dat komt goed uit. Netflix voegt de film Minions en ook de drie films van Despicable Me toe aan het assortiment. We zien ook andere films zoals Love, Simon en Call Me by Your Name en Players. Aan het eind van de maand kun je Avatar: The Last Airbender terugvinden in de videotheek van Netflix.

Videoland

Bij Videoland kun je zowel Nederlandse als Engelse content verwachten in februari. Die vind je hieronder.

Series

Titel Seizoen Beschikbaar vanaf The Inspector Lynley Mysteries 1 8/2/2024 PATTYVideoland original 1 18/2/2024 The Inspector Lynley Mysteries 2 29/2/2024

Films

Titel Beschikbaar vanaf 10 Steps to Love 1/2/2024 A Royal in Paradise 1/2/2024 Alles Is Zoals Het Zou Moeten Zijn 1/2/2024 Baked With a Kiss 1/2/2024 Be Mine, Valentine 1/2/2024 Brooklyn 1/2/2024 Cinderella Man 1/2/2024 Dirty Dancing 1/2/2024 Endless Love 1/2/2024 Gasoline Alley 1/2/2024 Grind House: Death Proof 1/2/2024 Love at the Lodge 1/2/2024 Love Blossoms 1/2/2024 Love in Bloom 1/2/2024 Monster?s Ball 1/2/2024 Panama 1/2/2024 Paradise Road 1/2/2024 Sappy Holiday 1/2/2024 Save the Wedding 1/2/2024 See For Me 1/2/2024 Silver Linings Playbook 1/2/2024 Snapshot of Love 1/2/2024 The Hunger Games 1/2/2024 The Hunger Games: Catching Fire 1/2/2024 The Hunger Games: Mockingjay Part 1 1/2/2024 The Hunger Games: Mockingjay Part 2 1/2/2024 The Nanny Diaries 1/2/2024 The Reader 1/2/2024 The Revenant 1/2/2024 Wedding Cake Dreams 1/2/2024 Wind River 1/2/2024 Wonder 23/2/2024

Programma’s en documentaires

Videoland zet op 16 februari het vierde siezoen van De Verraders online. De documentaire ‘IKEA: How Do They Really Do It’ is vanaf 8 februari terug te vinden op het platform. Ook andere documentaires worden gedurende de maand toegevoegd aan Netflix. Vanaf 1 februari voegt Videoland ook verschillende content toe voor kinderen, zoals De Grote Efteling Koekoeksshow en de musical Jokie & Jet.

Amazon Prime

Het eerste seizoen van de serie Mr. & Mrs. Smith wordt op 2 februari geüpload naar Amazon Prime Video. Ook ‘De Prank Show’ met Giel de Winter komt die dag online. Vanaf 14 februari kun je The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes kopen of huren via het platform. Dit geldt ook voor Saw X, die vanaf 22 februari beschikbaar is.

Disney+

Bij Disney+ komt de film ‘The Marveld’ op 7 februari online, een film waar door velen naar uitgekeken wordt. Vanaf 27 februari komt het eerste seizoen van Shôgun online en het derde seizoen van Star Wars: The Bad Batch komt vanaf 21 februari op Disney+ te staan.