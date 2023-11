Netflix, Videoland, Prime en Disney+: dit is er nieuw in november 2023

Een nieuw overzicht hebben we voor je met de nieuwe titels op de verschillende streamingdiensten. Welke nieuwe content kunnen we verwachten in november op Videoland, Netflix en meer?

Nieuw op de streamingdiensten

De verschillende streamingdiensten breiden ook in de komende maand hun aanbod verder af. We zien verschillende Sinterklaas- en kerst-titels voorbijkomen. De nieuwe films, series en programma’s op Netflix, Videoland, Disney+ en Amazon Prime Video hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Netflix

Bij Netflix vind je vanaf 3 november Ferry: de serie, en ook de film over Robbie Williams. Verder kunnen we het zesde seizoen verwachten van The Crown en het tweede seizoen van Sagrada Familia. Ook Squid Game en Emma vind je terug op Netflix.

Videoland

Videoland heeft ook voor de maand november de nodige nieuwe titels die online verschijnen. Een nieuw programma over André Hazes: The Next Chapter en ook The Masked Singer staan opgenomen in het lijstje.

Series

Titel Seizoen Beschikbaar vanaf Smeris 1 t/m 5 4/11/2023 La Brea 1&2 6/11/2023 Een Moord Kost Meer LevensVideoland original 1 14/11/2023 SAS Rogue Heroes 1 20/11/2023 Fargo 5 22/11/2023

Films

Titel Beschikbaar vanaf 21 Jump Street 1/11/2023 22 Jump Street 1/11/2023 A Christmas in Switzerland 1/11/2023 A Christmas to Treasure 1/11/2023 A Hidden Life 1/11/2023 A Merry Christmas Match 1/11/2023 A Mistletoe Match 1/11/2023 A Perfect Christmas Pairing 1/11/2023 A Royal Christmas Match 1/11/2023 A Tiny Home Christmas 1/11/2023 A Very Charming Christmas Town 1/11/2023 Anne Frank Mijn Beste Vriendin 1/11/2023 Bachelorette 1/11/2023 Bad Moms 2 30/11/2023 Bad Times at the El Royale 1/11/2023 Blackbird 1/11/2023 Blue Valentine 1/11/2023 Bride Wars 1/11/2023 Candy Cane Candidate 1/11/2023 Casino Royale 1/11/2023 Child?s Play (1988) 1/11/2023 Christmas a la Mode 1/11/2023 Christmas on Mistletoe Lake 1/11/2023 Christmas on the Menu 1/11/2023 Cloudy With a Chance of Christmas 1/11/2023 Cold Pursuit 2/11/2023 Death Wish 1/11/2023 Den of Thieves 1/11/2023 Drive my Car 1/11/2023 Everything, Everything 1/11/2023

En meer titels zoals Kill Bill 1 & 2, Mile 22, No time to die, meer kerstfilms, Skyfall en Soof 3.

Programma’s

Titel Seizoen Beschikbaar vanaf Bij Ons op het Kamp 4 1/11/2023 Politie op je Hielen (UK) 10 2/11/2023 Kopen of Slopen 1 6/11/2023 De Jeugdkliniek: Als Niets Meer Werkt – Videoland original 2 7/11/2023 Politie op je Hielen (UK) 21 9/11/2023 The Masked Singer 2023 11/11/2023 All Against One 1 12/11/2023 André Hazes: The Next Chapter – Videoland original 2 18/11/2023 Politie op je Hielen (UK) 22 21/11/2023 Zeeman Confronteert 3 22/11/2023 Bij ons op de boerderij 2 23/11/2023 De Club van Sinterklaas: Dak Vol Verrassingen (theatershow) – 29/11/2023

Disney+

Op het platform van Disney+ komen ook nieuwe titels in november. Denk aan nieuwe afleveringen van Loki, het eerste seizoen van de serie Culprits en de film Quiz Lady.

Titel Datum Quiz Lady 3 november Culprits – Seizoen 1 8 november Vigilante – Seizoen 1 8 november Dashing Through the Snow 17 november

Amazon Prime Video

Je kunt als Amazon Prime lid, gratis Amazon Prime Video gebruiken. In november kun je de documentaire Giel: Dromen Zonder Grenzen kijken, van Giel de Winter, die je kent van StukTV. Ook de film John Wick 4 staat vanaf deze maand op Amazon Prime Video. Maar er is meer.