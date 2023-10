Netflix, Videoland, Prime en Disney+: dit is er nieuw in oktober 2023

Een nieuwe maand gaat beginnen; oktober. Met herfstig weer in aantocht kun je mooi binnen blijven, want de streamingdiensten voegen ook deze maand weer nieuwe films en series toe. Welke mag je niet missen?

Nieuw op de streamingdiensten in oktober

In de komende dagen en weken kunnen we nieuwe content verwachten op de verschillende streamingplatformen. Wat zijn de nieuwe titels die voorbij komen? Dit is de nieuwe content in oktober.

Netflix

Allereerst Netflix, daar zien we verschillende nieuwe series en films die toegevoegd worden. Denk aan het derde seizoen van Lupin en Elite en de film Life on Our Planet. Pak de popcorn er ook maar bij voor The Hunger Games Collection of Beckham.



Videoland

Bij Vodeoland zijn er drie nieuwe series toegevoegd aan het aanbod. Dit zijn Without Sin, Vliegende Hollanders en ‘Eén Grote Familie’. Ook vind je op Videoland vanaf de maand oktober de nodige kerstfilms, en zijn er nieuwe programma’s.

Series

Titel Seizoen Beschikbaar vanaf Without Sin 1 2/10/2023 Vliegende Hollanders 1 7/10/2023 Eén Grote FamilieVideoland original 1 14/10/2023

Films

Titel Beschikbaar vanaf A Chestnut Family Christmas 1/10/2023 A Christmas Stray 1/10/2023 A Furry Little Christmas 1/10/2023 A Christmas Duet 1/10/2023 A Cosy Christmas Inn 1/10/2023 A Joyous Christmas 1/10/2023 Check Inn To Christmas 1/10/2023 Christmas At Holly Lodge 1/10/2023 Christmas Everlasting 1/10/2023 Christmas In The Air 1/10/2023 Finding Santa 1/10/2023 The Holiday Sitter 1/10/2023 Absolutely Fabulous: The Movie 1/10/2023 Anna 1/10/2023 Autumn in New York 1/10/2023 Bedeviled 1/10/2023 Boys Don’t Cry 1/10/2023 Candy Coated Christmas 1/10/2023 Children of The Corn 1/10/2023 Children of The Corn II 1/10/2023 Children of The Corn III 1/10/2023 Christmas à La Carte 1/10/2023 Christmas In Pine Valley 1/10/2023 Christmas in Washington 1/10/2023 Dancing Through Christmas 1/10/2023 De Liefhebbers 1/10/2023 Divergent 1/10/2023 The Divergent Series: Allegiant 1/10/2023 The Divergent Series: Insurgent 1/10/2023 Escape Room 1/10/2023 Instinct 1/10/2023 Le Fabuleux Destin D?Amélie Poulain 1/10/2023 Leatherface 1/10/2023 Long Weekend (2021) 1/10/2023 Midden in de Winternacht 1/10/2023 Monky 1/10/2023 Shaft 1/10/2023 Snatched 1/10/2023 Snowed in for Christmas 1/10/2023 Sweet Navidad 1/10/2023 The Awakening 1/10/2023 The Exception 1/10/2023 The Last King of Scotland 1/10/2023 The Picture of Christmas 1/10/2023 Zomer in Frankrijk 6/10/2023

Programma’s

Titel Seizoen Beschikbaar vanaf Engineering Reborn 1 3/10/2023 Ambulance UK Code Red 2 4/10/2023 Het Perfecte Plaatje 8 4/10/2023 De Bevers in Ahoy: Het Concert 1 5/10/2023 The Real Housewives of Orange County 17 5/10/2023 Scott & Bailey 5.01 5 6/10/2023 The Life Trail 1 6/10/2023 Stanley Tucci: Searching For Italy 1 9/10/2023 Bureau Rotterdam 1 10/10/2023 Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt 7 10/10/2023 De Augurkenkoning 1 12/10/2023 TAFKALVideoland original 2 13/10/2023 Online Criminelen Ontmaskerd 17/10/2023 I Can See Your Voice 5 19/10/2023 The Wayne Gardner Story 20/10/2023 Stanley Tucci: Searching For Italy 2 23/10/2023 The Real Housewives of Amsterdam – Videoland original 2 26/10/2023 KFC – How Do They Really Do It? 1 26/10/2023 The Truth About Your Ready Meals 1 26/10/2023 Beau 10.01 10 30/10/2023 Ambulance UK Code Red 3 31/10/2023 Earth Under Water 1 31/10/2023

Op Videoland wordt verder nog verschillende live-content gedeeld, zoals de verschillende Champions League wedstrijden met Nederlandse clubs. Ook zijn verschillende titels voor kinderen toegevoegd zoals van Thomas de Stoomlocomotief.

Disney+

Titel Datum Haunted Mansion 4 oktober Loki – seizoen 2 5 oktober The Boogeyman 11 oktober Goosebumps 13 oktober Once Upon a Studio 16 oktober Appendage 18 oktober Werewolf by Night in Colour 20 oktober What We Do in the Shadows – seizoen 5 25 oktober

Amazon Prime

Amazon Prime voegt ook verschillende nieuwe titels toe aan het aanbod. Je kunt bijvoorbeeld Wolf Like Me seizoen 2 kijken vanaf 6 oktober. Verder zijn nieuwe series Exen, Koen Aandachtsjunk en Good Luck Guys toegevoegd aan Prime en is ook Gran Turismo beschikbaar voor huur of koop. Op de laatste dag van oktober wordt The Northman toegevoegd aan Amazon Prime.