Netflix, Videoland, Prime en Disney+: dit is er nieuw in januari 2024

Het jaar 2024 trappen we af met de nieuwe streamingtitels. Netflix, Disney+, Videoland en Amazon Prime worden weer voorzien van nieuw aanbod. Welke titels worden er in januari toegevoegd aan de diensten?

Nieuw op de streamingdiensten

DroidApp geeft je maandelijks een overzicht met de nieuwe titels die toegevoegd worden aan de streamingdiensten. Waar vorige maand vooral in het teken stond van kersttitels, is dat vanzelfsprekend deze maand niet het geval. Wat er wel nieuw is, zetten we hieronder voor je op een rij.

Netflix

Op de eerste dag van januari vind je twee nieuwe titels; Fool Me Once en Bitconned. Maar er is meer. De serie Love is Blind: Sweden verschijnt in verschillende afleveringen verspreid over de maand januari. Daarnaast vind je ook het achtste seizoen van Queer Eye terug op Netflix, net als de productie Insidious: The Red Door. Netflix laat ook alvast weten dat we ‘binnenkort’ de film The Kitchen en de serie Detective Forst kunnen verwachten op het platform.

Videoland

Bij Videoland zien we ook verschillende nieuwe titels. Daar gaat het om twee nieuwe series die online komen, en een aantal films. Het tweede seizoen van Echte Meisjes in de Jungle start vanaf vandaag ook op de dienst. Later deze maand kunnen we ook het nieuwe, negende seizoen van Married at First Sight verwachten op Videoland. Videoland geeft een overzicht vrij met de volgende releases;

Series

Titel Seizoen Beschikbaar vanaf The Rookie 5 6/1/2024 Juliet 24/1/2024

Films

Titel Beschikbaar vanaf A Time to Kill 1/1/2024 Anything for Love 1/1/2024 Appetite for Love 1/1/2024 Big Momma?s House 1/1/2024 Big Momma?s House 2 1/1/2024 Big Momma?s: Like Father, Like Son 1/1/2024 Bohemian Rhapsody 1/1/2024 Daredevil 1/1/2024 Grind House: Death Proof 1/1/2024 Knives Out 1/1/2024 Lock, Stock And Two Smoking Barrels 1/1/2024 Miss Potter 1/1/2024 Noah 1/1/2024 Nova Zembla 1/1/2024 Reservoir Dogs 1/1/2024 Supernova 1/1/2024 The Father 1/1/2024 The Gentlemen 1/1/2024 The Iceman 1/1/2024 Way Down 1/1/2024

Programma’s

Weet Ik Veel 14 7/1/2024 The Floor 2 8/1/2024 Stars on Stage 1 5/1/2024 Special Forces VIPS – Videoland original 4 28/1/2024 RTL GP Dakar 2024 5/1/2024 Renze 1 2/1/2024 Real housewives of Beverly Hills 13 18/1/2024 Praat Nederlands Met Me 3 6/1/2024 Married at First Sight 9 16/1/2024 Humberto 7 30/1/2024 Help Mijn Man is Klusser 17 15/1/2024 Endeavour 2 12/1/2024 Echte Meisjes in de Jungle – Videoland original 2 1/1/2024 Doet ‘ie Het of Doet ‘ie Het Niet 1 18/1/2024 De Verraders België 2 2/1/2024 Crazy Rich Agents 1 26/1/2024 Casa di Beau Winterspecial 1 8/1/2024 Beste Kijkers 9 15/1/2024 Ambulance UK 6 12/1/2024 Ambulance UK 7 24/1/2024

Kinderen

Titel Beschikbaar vanaf De Grote Slijmfilm 1/1/2024 Kappen! 1/1/2024 Snuf de Hond en de Jacht op de Vliegende Volckert 1/1/2024 Snuf de Hond in Oorlogstijd 1/1/2024 Meneer Pluizenbol (Nine Lives) 5/1/2024 Nine Lives 5/1/2024

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video start met verschillende nieuw titels.

Sweet Dreams – 1 januari

James May: Our Man in India – 5 januari

Foe – 5 januari

Role Play – 12 januari

Hazbin Hotel – 19 januari

Retribution – 21 januari

Lamborghini: The Man Behind The Legend – 26 januari

Expats – 26 januari

Dumb Money – 28 januari

Disney+

Op streamingdienst Disney+ vind je de volgende nieuwe titels;