Streaminggids september 2024: nieuw op Videoland, Netflix en meer

De videodiensten zijn voor de maand september weer voorzien van nieuwe content. Niet alleen nu al, maar ook in de komende weken zullen er nieuwe titels voorbijkomen op Videoland, Netflix en andere diensten.

Nieuw op de streamingdiensten

De sportzomer is voorbij, en dus kunnen we nu de nodige titels streamen op de streamingdiensten. De verschillende platformen voegen ook in september weer nieuwe titels toe. Wat is er nieuw op Netflix, Videoland en andere diensten? Dat lees je in onze Streaminggids.

Netflix

Op Netflix vind je verschillende nieuwe titels. Zo komt het nieuwe seizoen van Selling Sunset, The Circle en Emily in Paris online. Ook zijn de vier seizoenen van Prison Break vanaf nu te bekijken op Netflix. Maar er zijn meer titels!

Videoland

Op Videoland komen de volgende titels online in september.

Titel Beschikbaar vanaf Being the Ricardos 1/9/2024 Ben-Hur 1/9/2024 House of Gucci 1/9/2024 Jason Bourne 1/9/2024 The Bourne Supremacy 1/9/2024 57 Seconds 2/9/2024 Walking on Sunshine 2/9/2024 Food for the Heart 6/9/2024 From Italy With Amore 6/9/2024 Kiss the Cook 6/9/2024 Love?s Secret Ingredient 6/9/2024 Mix Up in the Mediterranean 6/9/2024 Right in Front of Me 6/9/2024 Robin Hood 6/9/2024 Seasoned With Love 6/9/2024 Sparks over Brooklyn 6/9/2024 Sweet as Pie 6/9/2024 The Baker?s Son 6/9/2024 Two Chefs and a Wedding Cake 6/9/2024 With Love, Your Sweetly Salted 6/9/2024 Leaving Las Vegas 6/9/2024 Universal Soldier 9/9/2024 Aftermath 13/9/2024 Point Break 13/9/2024 I See You 13/9/2024 Speak No Evil 13/9/2024 The Devil to Pay 16/9/2024 The Killing of Kenneth Chamberlain 16/9/2024 The Ritual Killer 16/9/2024 Rogue Agent 27/9/2024 Into the Deep 30/9/2024

En series

Titel Seizoen Beschikbaar vanaf Kameleon 1 6/9/2024 Chucky 1 & 2 14/9/2024 Shooter 1 t/m 3 27/9/2024

Een nieuw seizoen van Holland’s Got Talent is vanaf 6 september op het videoplatform te vinden. Op videoland vind je ook Proppers op Mallorca (13 september) en het tweede seizoen van Special Forces België (14 september).

Disney+

Disney+ voegt ook nieuwe titels toe. Op 19 september komt het 1e seizoen van de serie Agatha All Along online. Ook komt de serie In Vogue (13 september), Seoul Busters (11 september) en Marvel’s Hit-Monkey (9 september) op Disney+ beschikbaar. LEGO Pixar: BrickToons kun je vanaf nu bingewatchen.



Amazon Prime Video

Op Amazon Prime Video komen ook nieuwe titels online. Denk aan het vijfde seizoen van The Grand Tour: One for the Road. Ook komt het tweede seizoen van ‘Good Luck Guys’ online, net als Masterchef Australië en USA, Picture This, Love Island UK en USA.