YouTube Shorts aangekondigd: een aanval op TikTok

YouTube heeft een nieuwe dienst aangekondigd. Met YouTube Shorts wil het bedrijf een nieuwe, korte video-ervaring bieden en dat doet erg denken aan TikTok.

YouTube Shorts

Met YouTube Shorts krijgen gebruikers de mogelijkheid om een video te maken met een lengte van maximaal 15 seconden. Met behulp van verschillende zogenaamde creator-tools kun je je video bewerken. Hierbij kun je denken aan het opnemen van een video met beide camera’s (voor en achter), het aanpassen van de snelheid, een aftelfunctie en een timer. Daarnaast kan er achter de video ook muziek gezet worden.

Met de multi-segment camera kunnen gebruikers meerdere videoclips bundelen tot één korte clip. De dienst doet erg denken aan TikTok. Eerder probeerde Instagram al een TikTok-achtige omgeving te bieden, middels Instagram Reels.

Als eerst zal de dienst als beta getest worden in India. Later zal de dienst breder beschikbaar komen. Het is echter niet bekend wanneer dit staat te gebeuren.