YouTube app wordt uitgebreid met bedtijd-herinnering

Het team van ontwikkelaars van de YouTube-app hebben de applicatie uitgebreid met een nieuwe optie. Vanaf nu wordt een optie uitgerold waarmee je een bedtijd-herinnering in kunt stellen. Zo word je niet ’s ochtends wakker met je telefoon op je gezicht.

Bedtijd-herinnering in YouTube app

Nog even door YouTube bladeren voor het slapengaan. Er zijn genoeg mensen die hier tot in de late uurtjes mee zoet zijn. Er wordt nu een nieuwe functie uitgerold waarmee gebruikers bedtijd-herinneringen in kunnen stellen. Eerder werd het al mogelijk om een pauze-herinnering in te stellen in de YouTube-app. Daarbij kun je ook de kijktijd bekijken in de video-applicatie. Volgens YouTube zijn van de pauze-meldingen er in de afgelopen twee jaar al zo’n drie miljard notificaties verzonden.

Nu kun je ook bedtijd-herinneringen instellen. Je kunt in de applicatie aangeven dat je op een bepaalde tijd wilt slapen en dat je hiervan een herinnering krijgt. De begin- en eindtijd kan ingesteld worden. Ben je precies tijdens de notificatie een video aan het kijken, dan kun je de melding 10 minuten snoozen.

De uitrol van de nieuwe functie zal plaatsvinden in de komende dagen. Je kunt de optie dan terugvinden door op je profielfoto te tikken, en dan te kiezen voor totaal gekeken tijd, of bij instellingen > en dan ‘Heriner mij wanneer het tijd is om naar bed te gaan’.