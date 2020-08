Instagram Reels in Nederland: eigen TikTok-functies in app

TikTok is razend populair en Instagram zou Instagram niet zijn om daar een graantje van mee te pikken. Met het nieuwe Instagram Reels kun je net als bij TikTok je leukste video’s delen met een tijdsduur van 15 seconden.

Instagram Reels

Nieuws van Instagram. Het fotoplatform heeft bekend gemaakt dat het Instagram Reels uit gaat rollen naar de gebruikers. Het is de manier van het platform om te concurreren met TikTok, waar je video’s kunt delen van maximaal 15 seconden, die je kunt voorzien van verschillende leuke bewerkingen. Dat is bij Instagram Reels ook mogelijk. Je kunt bewerkingen uitvoeren zoals audio, AR-effecten of de snelheid van de video aanpassen.

Je kunt zelf bepalen wie je reels-video’s krijgt te zien. In je eigen profiel zie je ook een nieuw tabblad met je reels-video’s. Hier vind je dus zelf, maar kunnen ook anderen, direct je vrolijke video’s terug. Het maken van een Reel-video kan door op de Instagram-camera onderin beeld te drukken, zoals je normaal ook een Instagram Stories maakt. De functie zou nu al bij gebruikers zichtbaar moeten zijn, ook wij zien de functie terug in Instagram.

