Instagram test nieuwe ontwerpen voor Instagram Stories

De verhalenfunctie in Instagram is een veelgebruikte feature. De vormgeving van Instagram Stories wordt nu echter getest met nieuwe designs.

Nieuw design voor Instagram Stories?

Bij verschillende gebruikers, waaronder bij ons, kan het zomaar zijn dat het ontwerp van Instagram Stories is veranderd. Waar je tot nu toe altijd de cirkels zag staan met een rode rand eromheen, is dat nu in sommige gevallen verleden tijd.

We zijn vanmorgen gestuit op een nieuwe weergave van de verhalen. Niet langer meer de cirkels, maar ovale blokken, met daarbij een vervaagde voorvertoning van het verhaal, met de bekende cirkel. Opvallend is dat het hier lijkt te gaan om een server-side switch. In dezelfde app gebruiken we nog een account, en daar zien we de traditionele weergave van de Stories.

Het is niet de enige weergave die door Instagram getest wordt, zo wordt duidelijk. De collega’s van Androidworld zijn gestuit op een andere test. Hierbij zijn de cirkels wel behouden gebleven, maar staan ze als twee rijen onder elkaar. Verschillende gebruikers melden ook deze layout, waarbij hij bij sommigen vanzelf weer is verdwenen.

Het lijkt dus te gaan om testen. Momenteel is niet duidekijk of Instagram al een keuze heeft gemaakt of het design van de Stories wordt vernieuwd.