Oude verborgen linkjes van YouTube en Google Drive worden ontoegankelijk gemaakt

Google voert veranderingen door in de oude linkjes van verborgen Google Drive-bestanden en verborgen YouTube-filmpjes. Het is goed mogelijk dat deze niet langer meer door anderen bezocht kunnen worden door de veranderingen.

Verborgen linkjes van Google Drive en YouTube

Er wordt een grote verandering doorgevoerd in Google Drive en YouTube. Het heeft te maken met de linkjes die zijn gemaakt voor bestanden die niet voor iedereen zichtbaar moeten zijn. De zogenaamde verborgen linkjes gaan op de schop, wat ervoor zorgt dat mogelijk anderen niet meer bij je eerder gedeelde bestanden kunnen.

Google Drive

Om te beginnen hebben we Google Drive. Om toegang te krijgen tot openbare of gedeelde bestanden, dient voortaan een link gebruikt te worden, die standaard ook beschikt over de bronsleutel. Dit moet de beveiliging van bestanden ten goede komen, zo stelt Google. Het gaat om links die gedeeld zijn voor 1 januari 2017. Deze zijn volgens het bedrijf gemaakt met een ouder systeem. Vanaf 13 september zal Google dit soort linkjes offline halen. Het bestand zelf wordt niet uit de lucht gehaald. Deze zijn vanaf die datum, zonder tegenwerking van de gebruiker, alleen nog privé beschikbaar. Google Drive-bestanden die na 1 januari 2017 zijn geüpload hebben niet met de verandering te maken.

YouTube

Google voert vergelijkbare veranderingen ook door bij YouTube. Gebruikers krijgen vanaf nu een e-mail met informatie hierover. Verborgen video’s die voor 1 januari zijn geüpload, worden vanaf 23 juli 2021 privé gemaakt. In de mail staat een link naar een pagina waarbij gekeken kan worden op welke video’s dit invloed heeft. Gebruikers krijgen de volgende opties van YouTube;

Je hebt de volgende opties voor je oudere video’s:

Niets doen. Je betreffende video’s worden vanaf 23 juli 2021 privé. Alleen jij en de mensen die je selecteert, kunnen privévideo’s bekijken. Houd er wel rekening mee dat de links naar de verborgen video’s die je hebt ingesloten of gedeeld, niet meer werken als de video’s na 23 juli privé zijn gemaakt.

Je afmelden voor deze wijziging. Vul dit formulier in vóór 23 juli 2021 om je verouderde video’s verborgen te houden. Als je je verborgen video’s op dezelfde manier behandelt als je openbare video’s (bijvoorbeeld als ze zijn ingesloten op sites van derden of zijn gedeeld op social media), raden we je aan deze wijziging niet toe te staan. In dat geval blijven de links naar de verouderde video’s werken, maar dan zonder de voordelen van deze beveiligingsupdate.

Je verborgen video’s openbaar maken. Je kunt een video ook openbaar maken. Je video is dan zichtbaar voor iedereen op YouTube en wordt getoond in zoekresultaten en lijsten met aanbevolen of gerelateerde video’s.

Opnieuw uploaden als verborgen video. Als je je video’s verborgen wilt houden maar toch deze beveiligingsupdate wilt benutten, moet je ze downloaden en via het nieuwe systeem opnieuw als verborgen uploaden. De gegevens over de oorspronkelijke upload, zoals weergaven en reacties, worden niet overgezet. Ook moet je oude links naar ingesloten video’s updaten naar de nieuwe video-URL’s.