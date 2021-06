Problemen met Google app: blijft maar crashen (+ oplossing)

De Google app is een erg handige toepassing, maar nu even niet. Bij een groot aantal gebruikers crasht de applicatie. Hierdoor worden gebruikers steeds verrast door een melding die prompt in beeld wordt getoond. Er is een (tijdelijke) oplossing.

Google app crasht

Sinds vanmorgen stroomt onze mailbox vol met meldingen van Android-bezitters. Een groot aantal gebruikers merken op dat na de update van 22 juni de Google app crasht. Dit lijkt samen te hangen met de laatst verschenen update die bij sommigen automatisch is geïnstalleerd. Niet alleen is het crashen van de Google app zelf vervelend, ook zorgt het voor verstoring van andere taken. Zo melden gebruikers dat ze continue een popup venster te zien krijgen met dat de app van Google gecrasht is.

Het is nu wachten op een update vanuit Google. Gezien de grote omvang van het aantal gebruikers dat deze crash ervaart, zal Google hiervoor nu snel alle zeilen bijzetten. Een definitieve oplossing is er nog niet. Het legen van de cache of verwijderen van gegevens biedt geen oplossing. Wel melden sommige gebruikers dat het probleem is opgelost op een andere manier.

Ga hiervoor naar de instellingen van je smartphone, ga vervolgens naar apps en kies de Google app. Vervolgens kies je in dat scherm voor het verwijderen van updates. Zorg er ook voor dat je in de Google Play Store hiervoor het automatisch updaten van apps uitschakelt.

Het is niet de eerste keer dat Google kampt met problemen met haar apps. Zo schreven we al over synchronisatieproblemen met Gmail en waren er kort geleden veel problemen met Webview waarbij ook apps crashten.