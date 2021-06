Gmail app kampt met grote problemen met synchroniseren en bijlagen; een oplossing

Als Android-gebruiker is er een grote kans dat je gebruik maakt van de Gmail app. De applicatie kan email-berichten binnenhalen en versturen met meerdere accounts en biedt verschillende extra mogelijkheden. Het is echter niet alleen maar positief nieuws. Veel gebruikers klagen over problemen met Gmail voor Android.

Problemen met Gmail app

De Gmail app kampt bij een hoop gebruikers met problemen. Een blik op de reviews in de Google Play Store laat zien dat een grote groep gebruikers last hebben van uiteenlopende problemen met de Android-app van Gmail. De problemen met de dienst lijken zich te beperken tot de mobiele apps van Gmail en sinds deze week aan de gang te zijn.

We zetten even op een rijtje tegen welke problemen gebruikers zijn aangelopen. Zo blijft de app synchroniseren voor het ophalen van mails, wat weer resulteert in een sneller leeglopende accu. Daarbij is het bij verschillende mensen niet mogelijk bijlagen te versturen of bijlagen te openen. Het gaat hierbij niet alleen om foto’s, maar ook om documenten zoals PDF-bestanden. Bij sommigen is het probleem zo groot dat er helemaal geen e-mailtjes meer binnenkomen of verstuurd kunnen worden. Een ander probleem dat steeds terugkomt is dat bijvoorbeeld een gekoppeld (Hotmail-) adres niet meer verbonden is en dus geen berichten binnenhaalt. Gebruikers klagen ook over dat mailtjes soms niet aangetikt kunnen worden en dat de Gmail app vastloopt.

Een oplossing voor het probleem met de Gmail app zelf is er nog niet. Ook het legen van de cache, app-gegevens verwijderen en de telefoon opnieuw opstarten levert niet de oplossing. We hebben wel een tijdelijke oplossing voor je; download bijvoorbeeld een andere mail-app zoals Outlook of Spark Email. Je kunt dan wel weer gewoon mailen.