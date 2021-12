Google deelt Year in Search 2021: dit zijn de populairste zoekopdrachten

Ieder jaar deelt Google een overzicht van de meest gezochte zoekopdrachten van het afgelopen jaar. De zoekopdrachten van 2021 zijn gebundeld in Year in Search 2021. Waar zochten we het meest op in 2021? Niet alleen het coronavirus stond centraal, er waren nog veel meer onderwerpen waarop gezocht werd.



Year in Search 2021

We gaven het al vaker aan; december is de maand van de lijstjes. Dat zien we ook terug in het dagelijks nieuws. Eerder verscheen bijvoorbeeld Spotify Wrapped, en nu is Google aan de beurt met een nieuw lijstje. We zien Year in Search 2021, waarbij Google een overzicht deelt met wat het meest trending was in 2021. Hierbij gaat het om zoekopdrachten in het afgelopen jaar, in Nederland maar ook wereldwijd.

In Nederland zochten we het meest naar: Peter R. de Vries. Het lijstje van meest gezochte algemene onderwerpen vind je hieronder.

Peter R. de Vries EK 2021 Stemwijzer Avondklok Testen voor Toegang

Op het gebied van het coronavirus zochten we ook naar Coronatest, Coronacijfers en CoronaCheck app. Sporters werden ook gezocht; met Christian Eriksen op één, gevolgd door Bibian Mentel en Rico Verhoeven. Er werd ook veel gezocht naar de iPhone 13, de WhatsApp storing, Microsoft Teams en Zoom. We zien ook Squid Game, Bridgetton en Deal or No Deal. We zochten in Nederland ook naar acteurs Alec Baldwin, Pete Davidson en actrice Helen McCrory. Max Verstappen, Lewis Hamilton en Lando Norris waren de meest gezochte Formule 1-coureurs. Muzikanten die we zochten waren Bilal Wahib, Lil’ Kleine en DMX. Het meest gezochte recept was rode kool, gevolgd door spitskool en wentelteefjes. De politici die het meest gegoogled zijn, zijn Sigrid Kaag, Vera Bergkamp en Joe Biden. Google laat weten dat de meest gezochte voetbalclubs als volgt zijn; Ajax, Feyenoord en PSV. Gevolgd door AZ en FC Twente.

Vragen

We gebruiken Google ook om vragen te stellen. Op de vraag Hoe, waren de meest gestelde vragen, Hoe laat speelt Nederland?, Hoe oud is Stefan de Vries?, Hoe kom ik aan het gele boekje?, Hoe laat is de persconferentie? en Hoe gaat het met Peter R. de Vries? De meestgestelde vragen die beginnen met ‘Wat is’, zijn hieronder de de meest gestelde vragen te vinden;

Wat is 2G? Wat is een antigeentest? Wat is een flixie? Wat is cenosillicafobie? Wat is matineus?

Op de vragen ‘Wie’ zochten we vooral wie de volgende personen waren; Eddie de Clown, Willem Engel, Peter R. de Vries, Nabil B. en Delano G.

Wereldwijd

Wereldwijd werd het meest gezocht naar Australia vs India, India vs England, IPL, NBA en Euro 2021. Een samenvatting hiervan wordt gedeeld in onderstaande Year in Search 2021 video.