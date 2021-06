Vanaf vandaag kun je vaccinatiebewijs maken in CoronaCheck app: zo werkt het

Vanaf vandaag is het mogelijk om in de CoronaCheck app een vaccinatiebewijs te maken. De bekendmaking hiervan kwam vrijdag tijdens de persconferentie. Je kunt met een vaccinatiebewijs gemakkelijker reizen en zonder negatief testbewijs naar evenementen.

CoronaCheck app: vaccinatiebewijs maken

De CoronaCheck app krijgt vandaag een extra mogelijkheid, en wel een belangrijke. Vanaf vandaag kunnen Nederlanders een vaccinatiebewijs maken in de applicatie. Met de applicatie zelf kun je aantonen dat je niet besmet bent met het coronavirus. Dit kan zijn doordat je negatief getest bent, een vaccinatie hebt gehad of in de afgelopen zes maanden corona hebt gehad. Sinds een tijd is het via de app mogelijk om een negatief testbewijs in te laden, en vanaf vandaag, donderdag 24 juni, kun je de applicatie gebruiken voor het aanmaken van een vaccinatiebewijs.

Het aanmaken van een vaccinatiebewijs kan door in te loggen in de app met je DigiD. Op die manier kunnen de vaccinatiegegevens opgehaald worden, in de systemen van het RIVM of een ander systeem. De uitslag wordt omgezet in een QR-code. Wanneer je toegang wilt tot een evenement, hoef je alleen maar de QR-code te laten scannen. Degene die het scant zal niet zien of je bent gevaccineerd of negatief bent getest. De CoronaCheck app wordt al gebruikt als toegangstest.

Vanaf 1 juli kan de QR-code in de CoronaCheck app ook gebruikt worden voor het reizen, waarbij de applicatie dient als reisbewijs. Hiervoor zijn in de Europese Unie afspraken gemaakt. Het dient niet als vervanging voor eventuele verplichte quarantaine, als deze eisen zijn opgesteld door een land. Dit kan nodig zijn om toegang te krijgen tot een ander land binnen de Europese Unie. Om die reden wordt de app ook gezien als een coronapaspoort of vaccinatiepaspoort. Overigens werkt het toevoegen van een negatieve test alleen als je getest bent bij de GGD, niet als je via een commerciële aanbieder getest bent.