CoronaCheck app speelt vanaf vandaag belangrijke rol

Vanaf vandaag worden een hoop versoepelingen doorgevoerd. Dit betekent dat we weer naar het theater of het restaurant mogen. De CoronaCheck app speelt vanaf vandaag een belangrijke rol.

CoronaCheck app speelt belangrijke rol

Samen met de versoepelingen die vanaf nu doorgevoerd worden, wordt ook de CoronaCheck app breder ingezet. De versoepelingen die vanaf vandaag (zaterdag 5 juni) worden doorgevoerd zijn een flink aantal. Het maximaal aantal mensen dat thuis ontvangen mag worden gaat van twee naar vier personen. Ditzelfde geldt voor de maximale groepsgrootte buiten. Ook mogen restaurants en cafés binnen mensen ontvangen, kunnen we naar de bioscoop, musea, sauna of zonnebank en ook naar binnenruimtes in pretparken. Ook rondom de horeca en de sport worden versoepelingen van het coronabeleid doorgevoerd.

Voor evenementen of sportwedstrijden speelt de CoronaCheck app een grote rol. Met een negatief testresultaat mogen meer mensen toegelaten worden bij bepaalde locaties. Het aantonen zal gaan via een nieuw systeem; de CoronaCheck app, welke deel uitmaakt van ‘Testen voor Toegang’. Wanneer je negatief op Corona bent getest, verschijnt er een QR-code in het scherm die bij de ingang van een voorziening gescand kan worden. Vanaf 1 juli 2021 moet deze ook werken voor buitenlandse reizen, zo is de bedoeling.