CoronaMelder app: meldingen tijdelijk uit de lucht vanwege kwetsbaarheid in Android

De CoronaMelder moet helpen bij het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. Nu is er een kwetsbaarheid in Android ontdekt die ook invloed heeft op de CoronaMelder app. Daarom wordt er nu ingegrepen.

CoronaMelder app last van privacy-bug

Er is een kwetsbaarheid gevonden in het Android-besturingssysteem. Codes die via de app doorgegeven worden, zouden in gevallen ingezien kunnen worden door voorgeïnstalleerde apps op je smartphone. Voor zover bekend is er tot op heden geen misbruik nog gemaakt van het lek, maar demissionair minister Hugo de Jonge heeft besloten de appmeldingen tijdelijk uit te schakelen, totdat zeker is dat het lek gedicht is. Dit moet door Google zelf gedaan worden. Het is namelijk een lek in Android, niet in de app zelf.

Om precies te zijn gaat het om codes die gekoppeld worden aan een gebruiker. Deze worden op een Android-toestel tijdelijk opgeslagen in een logboek, en dat is vanwege de privacy niet de bedoeling. De komende 48 uur zijn daarom de meldingen in de CoronaMelder app uitgeschakeld, zodat Google in die tussentijd de update naar iedereen kan pushen. Daarnaast wordt ook gecontroleerd, voordat de meldingen weer live gaan, of Google het lek daadwerkelijk heeft gelekt.

Dat je nu dus geen meldingen krijgt van de CoronaMelder app betekent niet dat je niet in de buurt bent geweest van iemand met corona. Wanneer de zwakke plek definitief opgelost is, worden de meldingen weer opgestart.