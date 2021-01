CoronaMelder app heeft 1303 besmette personen zonder klachten opgespoord

In een ruime maand tijd heeft de CoronaMelder app (wederom) zijn nut bewezen. Meer dan 1300 mensen zonder klachten, hadden toch corona.

CoronaMelder app in december

Een aantal maanden geleden verscheen de CoronaMelder app. Deze applicatie van de Nederlandse overheid moet helpen bij het terugdringen van het aantal besmettingen van het Coronavirus. De CoronaMelder app kan zien of je in contact bent geweest bij iemand met het virus, of later positief is getest. Op die manier kun je zelf ook maatregelen nemen.

Uit nieuwe cijfers komt nu naar voren dat sinds 1 december ook veel personen opgespoord zijn door de app, die geen klachten hadden, maar wel besmet waren met het Coronavirus. In totaal gaat het om 1303 personen die besmet waren, die zich na een melding van de app lieten testen. Het percentage van alle positief geteste personen dat geen klachten heeft, ligt rond de 3,8 en 5,5 procent, zo meldt minister Hugo de Jonge.

Volgens cijfers van Nu.nl hebben circa 4600 mensen zich laten testen, nadat zij een melding kregen via de CoronaMelder app, ongeacht of zij wel of geen klachten hadden. Volgens de minister is de CoronaMelder app sneller met het opsporen van contacten waarmee nog contact is geweest, dan het bron- en contactonderzoek vand de GGD.