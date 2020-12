GGD waarschuwt voor oplichters met uitslag Coronatest via SMS

De GGD slaat alarm over een nieuwe manier van oplichting. De oplichting heeft te maken met de coronatest, waarbij een SMS rondgestuurd wordt over de testuitslag.

Coronatest testuitslag SMS

Er gaat een SMS rond van oplichters die gebruikers wijst op de uitslag van de Coronatest. In de SMS staat vervolgens dat de uitslag positief is, en dat de uitslag via de website bekeken kan worden. De GGD waarschuwt echter dat er met deze SMS sprake is van oplichting. De tekst in de SMS is als volgt;

De uitslag van uw corona test is bekend. Deze is POSITIEF. Het kan nog ongeveer 15 minuten duren voordat uw uitslag zichtbaar is. Ga naar coronatest.nl om te bekijken. Dit bericht is automatisch verzonden daarom kan er niet op worden gereageerd.

De link lijkt te linken naar coronatest.nl, de officiële website van de Rijksoverheid, maar met deze link is gesjoemeld, waardoor je op een malafide website uitkomt. De GGD Brabant-Zuidoost laat weten nooit een testuitslag via SMS te sturen. Afgeraden wordt om op de link te klikken. Het beste gooi je het bericht direct weg. Een testuitslag van de Coronatest wordt per mail gestuurd, waarin nooit direct staat wát de uitslag is. Bij twijfel negeer je deze mail ook, en ga je zelf naar coronatest.nl. Daar kun je inloggen middels je DigiD en vervolgens de uitslag bekijken.