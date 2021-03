Kabinet werkt aan CoronaCheck app als coronapaspoort: zo gaat hij werken

Tijdens de persconferentie van Rutte en De Jonge is er meer informatie gedeeld over de ontwikkeling van een nieuwe app. De CoronaCheck app kan werken als coronapaspoort.

Coronapaspoort in CoronaCheck app

In mei wordt een nieuwe applicatie verwacht, welke beschikbaar komt naast de bekende Coronamelder app. De toepassing krijgt de naam CoronaCheck en kan als coronapaspoort gaan dienen. Op die manier moeten Nederlanders meer vrijheid krijgen en zo bijvoorbeeld deelnemen aan evenementen.

De CoronaCheck app moet werken als coronapaspoort. Hierbij kan een vinkje getoond worden als iemand gevaccineerd is, of kort ervoor negatief getest is op Covid-19. Het moet voor iemand anders niet zichtbaar zijn of iemand wel of niet gevaccineerd is. Voordat deze functionaliteit beschikbaar komt, wil het kabinet eerst onderzocht hebben of een gevaccineerd iemand het virus niet opnieuw kan doorgeven.

In de applicatie wordt een QR-code gegenereerd die door bijvoorbeeld organisatoren gescand kan worden. Vervolgens ziet de organisator of voldaan wordt aan de voorwaarden, waarbij de kans dat diegene het coronavirus bij zich draagt, klein is.

Volgens Hugo de Jonge kan de applicatie in de komende tijd al getest worden, bijvoorbeeld bij Fieldlab evenementen. Daarbij kan de applicatie, indien beschikbaar, niet alleen bij evenementen werken, maar ook van pas komen bij een bezoek aan een museum. Het kabinet geeft aan dat de applicatie alleen gebruikt wordt op niet-essentiële plekken. Dit betekent dat een dergelijk bewijs niet vereist is voor een bezoek aan overheidsgebouwen of in het openbaar vervoer.

Er zou nog gewerkt worden aan verschillende andere dingen die kunnen spelen. Zo moet voorkomen worden dat er gefraudeerd kan worden, door iemand anders zijn telefoon met een groen vinkje van een negatief bewijs, te gebruiken.