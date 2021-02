Testbewijs in de vorm van een app onderweg voor meer vrijheid

Om langzaam maar zeker wat meer vrijheid te krijgen, wil de Nederlandse overheid komen met een testbewijs. Wanneer je negatief getest bent op corona, kun je bijvoorbeeld naar een evenement.

Testbewijs via app

In een interview met De Volkskrant laat demissionair minister Hugo de Jonge weten dat er gewerkt wordt aan een testbewijs. Middels dit testbewijs krijg je iets meer vrijheid terug, voor een bepaalde tijd. Zo wordt het met een bewijs van een negatieve test mogelijk om naar een evenement te gaan of naar een sportwedstrijd. Nadrukkelijk wordt vermeld dat het pakken van een terrasje niet tot de mogelijkheden behoort bij een testbewijs.

Middels de testbewijzen moet er wel beetje bij beetje meer perspectief komen. Overigens wordt ook benadrukt dat een testbewijs geen 100 procent garantie geeft. Het kan schijnzekerheid bieden en is altijd een momentopname. Het OMT heeft eerder geadviseerd om het testbewijs maximaal 24 uur geldig te laten zijn; De Jonge wil dit vanwege praktische redenen oprekken naar 48 uur.

Het testbewijs is dus een bewijs dat je negatief getest bent op Covid-19. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de CoronaCheck app van de GGD die sinds maanden in ontwikkeling is. De test die je hebt ondergaan, kun je middels het scannen van een QR-code opslaan in de CoronaCheck app. Via de applicatie wordt het ook mogelijk om een testafspraak te maken en begeleid thuistesten.

Vanaf april moet het naar verwachting mogelijk zijn om toegangstesten in te voeren voor bijvoorbeeld evenementen. Het moet op die manier mogelijk zijn om dagelijks enkele honderdduizenden mensen, een testbewijs te geven op deze manier.