CoronaMelder app is nu nog nauwkeuriger dankzij verschillende verbeteringen

De CoronaMelder app maakt het mogelijk om een seintje te krijgen als je met iemand in contact bent geweest die positief is getest op het coronavirus. Er is nu gewerkt aan een verbeterde nauwkeurigheid.

CoronaMelder app is nauwkeuriger

De CoronaMelder app maakt vanaf nu gebruik van een nieuwe versie van het framework van Apple en Google. Dit is de basis voor de applicatie, om zo bepaalde gegevens uit te kunnen lezen. De update brengt als verbetering dat de CoronaMelder app een stuk betrouwbaarder is in haar meldingen.

Indien je meerdere keren op een dag iemand in contact bent geweest met eenzelfde iemand die besmet was, kan de app dat nu zien. Je krijgt een notificatie als deze contactmomenten opgeteld langer zijn dan 15 minuten, zo meldt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tot voorheen kreeg je alleen meldingen als één contactmoment langer dan 15 minuten was.

De CoronaMelder app is ook op een ander gebied nauwkeuriger. Het nieuwe framework maakt het mogelijk dat er beter onderscheid gemaakt kan worden bij obstakels zoals muren en vloeren. De applicatie wordt automatisch bijgewerkt. Je hoeft dus geen losse update te downloaden voor de toepassing.