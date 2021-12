Sim-only aanbiedingen december 2021: dit zijn de 3 beste kortingen

Tijdens Black Friday niet toegeslagen met het kiezen van een nieuw sim-only abonnement? Dat hoeft geen probleem te zijn. DroidApp zet de beste sim-only aanbiedingen van december 2021 op een rijtje. Waar haal je de beste deal?

Sim-only aanbiedingen december

December is al duur genoeg, dus geld besparen en dat ook nog per maand komt natuurlijk als geroepen. Verlengen bij je huidige provider lijkt misschien het makkelijkste, maar overstappen kan goed lonen. Daarnaast is het gewoon mogelijk om twee maanden voor einddatum van je huidige contract je overstap te regelen met behoud van je eigen nummer. De nieuwe provider zegt hiervoor het abonnement bij je huidige provider op. Op de datum waarop je nieuwe abonnement ingaat, hoef je alleen maar je nieuwe simkaart in het toestel te stoppen.

Waar kun je deze maand de beste aanbiedingen vinden voor een gunstig geprijsd, goed sim-only abonnement? DroidApp heeft de drie beste aanbiedingen van deze maand op een rijtje gezet.

Hollandsnieuwe

Bij Hollandsnieuwe wordt de tiende verjaardag gevierd. Nog een ruime week kun je profiteren van interessante aanbiedingen. Je krijgt korting op populaire toestellen, maar ook betaal je niet de 20 euro aan aansluitkosten. De beste deal is de feestdeal met de 10.000 MB/min/sms bundel. Deze kost je een tientje per maand. Klanten met Ziggo thuis, krijgen daarbij ook nog eens mooi combivoordeel. Het voordeel van Hollandsnieuwe is dat alles uit één bundel gaat. Dus bel je de ene maand meer, en de andere maand meer internet, dan is dat geen probleem. Eventueel kun je voor 2,00 euro ook de bundel kiezen met onbeperkt bellen en sms’en. De aanbieding geldt voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Verlengen kan dus zeker lonen.

Je kunt deze deal vinden bij Hollandsnieuwe

Youfone

De december-deals zijn er bij Youfone. Vooral de fervente dataverbruiker zal hier goed kunnen profiteren. Kies je voor de bundel met 21GB aan data en onbeperkt bellen, dan betaal je daar gedurende je contract slechts 17,00 euro per maand voor. Daarnaast is er nog de bundel met 9GB internet en 200 minuten voor een bedrag van maandelijks €10,00. Heb je genoeg aan minder data, dan kun je de 3GB bundel met onbeperkt bellen krijgen voor een bedrag van 8,50 euro per maand. Bij Youfone wordt gebruik gemaakt van het netwerk van KPN.

De deals van Youfone zijn verkrijgbaar via hun eigen website

Simpel

We zien bij Simpel ook een hoop voordeel. Tijdens de Double Deals krijg je dubbel zoveel data bij een groot aantal bundels. Denk aan de bundel met totaal 6GB aan internet voor een bedrag van 7,50 euro per maand. Voor dit bedrag krijg je ook iedere maand nog 250 minuten. Wil je meer bellen, dan kun je 1,50 euro per maand de bundel met onbeperkt bellen activeren. De bundel met 8GB internet krijg je voor 10,00 euro per maand. Eenmalig betaal je 20,00 euro aansluitkosten. Je maakt bij Simpel gebruik van het netwerk van T-Mobile.

Je kunt hier de abonnementen van Simpel vinden

Andere providers

Andere providers hebben ook hun aanbiedingen. Via onderstaande links navigeer je direct naar de mobiele aanbiedingen van de desbetreffende providers.

Extra tip

