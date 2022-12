De 3 meest interessante smartphones van 2022 volgens Paul

Het is tijd voor een nieuw lijstje. De reviewers van DroidApp zetten aan het eind van het jaar de meest interessante smartphones op een rijtje. Dit zijn de drie meest interessante smartphones van 2022 volgens Paul.

Smartphones van 2022: Paul

Het afgelopen jaar heb ik weer een aantal smartphones mogen reviewen voor DroidApp. Het jaar begon met een Motorola en eindigde ook met een Motorola. En daartussen een nieuwkomer, nog een Motorola, een Samsung en nog een aantal toestellen. In dit overzicht vind je mijn top 3 toestellen die ik dit jaar heb mogen reviewen.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Hoewel dit toestel niet de hoogste score heeft behaald in de Galaxy Z Flip 4 review, zet ik de Flip 4 toch op nummer 1. De Flip 4 is een fijn toestel die ik zeker nog een tijdje gemist heb nadat ik klaar was met testen en het toestel weer terug moest naar de fabrikant. Een smartphone die je dubbel kan klappen, dat heeft gewoon iets. Het zou daarom zomaar kunnen zijn dat mijn volgende toestel ook een klaptelefoon is.

Motorola Razr 2022

Nummer 2 is ook een klaptelefoon, de Motorola Razr 2022. Dit had net zo goed nummer 1 kunnen zijn, maar het bedienen van het tweede, kleine scherm werkt net iets prettiger bij de Flip 4. Het enige grote nadeel vind ik de kleine accu. Ik vermoed dat de beperkte ruimte in de toestellen hier de oorzaak van is. Mijn ervaringen met deze clamshell van Motorola lees je terug in de Motorola Razr 2022 review.

Nothing Phone (1)

We mogen de Nothing Phone (1) gerust de nieuwkomer van het jaar noemen. De Glyph interface maakt dit toestel uniek. Dit is dan ook typisch zo een functie die je gaat missen wanneer het testen gedaan is en de telefoon terug is naar de afzender. In eerste instantie presteerde de camera erg ondermaats, maar door een software-update werd dit euvel verholpen. Onze ervaringen met het toestel lees je in onze Nothing Phone 1 review.

Motorola Razr (2022) Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1194,00 euro