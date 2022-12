Instagram komt met 3 nieuwe functies: onder andere BeReal-alternatief

Met de app BeReal word je op een willekeurig moment op de dag gevraagd een foto te maken, van wat je aan het doen bent. Instagram komt nu met een eigen versie hiervan.

Instagram komt met eigen BeReal

In korte tijd is de app BeReal aardig populair geworden. Het doel van de app is om een originele draai te geven aan sociale netwerken. Op een willekeurig moment kan de app aan je vragen, wat je aan het doen bent en dan hier een foto van te maken. Deze upload je dan direct naar je vrienden. Instagram staat erom bekend niet altijd even origineel te zijn, en werkt nu aan een eigen variant van BeReal.

Instagram noemt het zelf ‘Candid Stories’. Elke dag deel je via de functie op een willekeurig moment een foto, waarbij zowel de camera aan de voorkant, als de camera aan de achterzijde gebruikt wordt. Een andere nieuwe functie die door Instagram wordt toegevoegd is ‘Notes’. Hiermee kunnen gebruikers korte berichten delen met volgers. Deze berichten bestaan uit maximaal 60 tekens en worden na 24 uur automatisch verwijderd.

Een andere nieuwe feature die aangekondigd wordt, is groepsprofielen. Hiermee kan een foto niet gedeeld worden met je vrienden, maar wel met een groep waarvan je lid bent. Ook kun je gezamenlijke collecties aanmaken, samen met vrienden die dezelfde interesses hebben.