Instagram test nieuwe reactieweergave in app

In de Instagram app kan het zomaar zijn dat je de nieuwe weergave te zien krijgt van de reacties. DroidApp is gestuit op de nieuwe weergave, die wat meer overzicht moet brengen in de reacties.

Instagram met nieuw reactie-overzicht

Een nieuwe server-side update van Instagram is uitgerold, waarbij gebruikers een vernieuwing terug kunnen zien in de app. DroidApp stuitte op de nieuwe weergave van de reacties. Als we kijken naar de verschillen, dan valt op dat de plaatsing van de verschillende opties wat veranderd is. Zo krijg je bovenaan een reactie de naam te zien, samen met hoe lang het geleden is dat de reactie is geplaatst. Normaal zag je in de tekst terug hoeveel keer een vind-ik-leuk is uitgedeeld bij een reactie. Dat is met de nieuwe versie anders. Aan de rechterkant zie je een groter hart, waaronder met een cijfer duidelijk wordt gemaakt hoeveel likes een reactie heeft.

Het lijkt te gaan om een test van Instagram. Zo is ook duidelijk dat we deze veranderingen nog niet terugzien bij alle accounts. Het is goed mogelijk dat Instagram de verandering later naar iedereen uitrolt, of dat het kijkt hoeveel effect de veranderingen hebben op het gebruik van de dienst.

