De vergeten smartphone: LG KS20 uit 2008

De naam LG KS20 zegt je misschien niet direct iets; als je hem ziet, begint er misschien sneller een lampje te branden. Vergeet de Galaxy Note, in 2008 hadden we de LG KS20 met touchscreen en pennetje.

LG KS20

In 2008 verscheen er een hippe telefoon uit de fabriek van LG. De fabrikant presenteerde ruim veertien jaar geleden de LG KS20, een toestel dat je kon bedienen met een touchscreen en een stylus.

De LG KS20 was destijds een high-end smartphone die in 2008 op de markt werd gebracht, als opvolger van de LG Viewty en LG Prada. De telefoon was toen voorzien van de nieuwste technologie en bood een aantal unieke functies. Volgens sommigen was het een mooi alternatief voor de Apple iPhone. Kenmerkend voor het toestel was de joystick onder het scherm.

Qua specificaties was de LG KS20 uitgerust met een 2,8 inch touchscreen met een resolutie van 320 x 240 pixels. De telefoon had ook een ingebouwde 2 megapixel camera, FM-radio en ondersteuning voor Bluetooth en WiFi. GPS was niet op de telefoon te vinden. Ondanks dat er wel een Google Maps toepassing op het toestel was geïnstalleerd.

Een van de unieke functies van de LG KS20 was dat het een dual-SIM telefoon was. Dit betekende dat het mogelijk was om twee simkaarten te gebruiken in één telefoon. Foto’s maken kon met de 2 megapixel camera die aan de achterzijde van de telefoon zat. Er was 128MB aan geheugen, wat je uit kon breiden middels een geheugenkaart.

De LG KS20 draaide op het Windows Mobile 6.1 besturingssysteem, wat betekende dat het mogelijk was om een breed scala aan apps en games te downloaden op de telefoon. Dankzij de aanwezigheid van Windows, was ook de Microsoft Office-software op het toestel geïnstalleerd. Hiermee kon je documenten maken zoals tekstbestanden, maar ook spreadsheets en meer. Ook bekende games zoals Bejeweled en Block Breaker waren standaard meegeleverd op het toestel.

Qua nadelen was er weinig op aan te merken op de LG KS20. Een mogelijk punt van kritiek was dat het toestel soms wat traag was, een kritiekpuntje was ook dat het toestel snel vol vingerafdrukken zat. Over het algemeen was het een solide telefoon met goede prestaties. De LG KS20 kwam naar Nederland voor ongeveer 499 euro.



LG KS20 samengevat in 3 punten