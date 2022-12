Telegram rolt enorme december-update uit: dit is er nieuw

Op de valreep naar het nieuwe jaar heeft Telegram een grote update uitgebracht waarmee je toegang krijgt tot een hoop nieuwe functies. We hebben de nieuwe functies in Telegram 9.3 op een rij gezet.

Telegram 9.3

Er staat een nieuwe update klaar voor berichtendienst Telegram. In de Google Play Store staat Telegram 9.3 klaar. Zoals we van Telegram gewend zijn, kunnen we ook met deze update weer een hoop nieuwe functies verwachten. Dat is ook zeker het geval, want we zien weer een paar mooie functies.

Spoiler, opslagruimte en meer

Telegram kreeg eerder al een mogelijkheid om een bericht te vervagen, zodat je bijvoorbeeld een spoiler kon verbergen. In Telegram 9.3 wordt het ook mogelijk om dit toe te passen voor mediabestanden. Zo kun je een foto of video vervagen voor iemand anders. Deze wordt zichtbaar als de ontvanger erop tikt. Een andere nieuwe functie is dat je nog makkelijker media uit je cache kunt beheren. Dit kan door door het instellen van automatisch wissen. Nieuwe tabbladen zoals media, bestanden en muziek laten automatisch de grootste bestanden zien, zodat je snel ruimte vrij kunt maken.

Bij het bewerken van foto’s heb je nu meer bewerkingsopties. Denk aan nieuwe teken- en teksttools. Stoor je je aan de profielfoto van iemand anders, dan kun je deze nu aanpassen voor jezelf. Zo kun je iemand anders een andere foto geven. Ook kun je profielfoto-suggesties doen aan anderen. Met twee tikken kan de ander de voorgestelde foto direct toevoegen als eigen profielfoto. Een nieuwe optie in Telegram 9.3 is ook dat je voortaan een aparte profielfoto kunt gebruiken voor je openbare profiel.

Beheerders van groepen met meer dan 100 leden kunnen nu leden meer privacy geven door de ledenlijst onzichtbaar te maken. Verder bevat Telegram nieuwe animaties voor de voortgang, krijgen Premium-gebruikers meer nieuwe geanimeerde emoji’s en zijn er meer interactieve emoji’s, zoals de sneeuwpop, nagellak en meer.

