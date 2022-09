Telegram 9.0 verschenen: dit brengt de nieuwe update

Als Telegram een update uitbrengt, dan gaat dit doorgaans gepaard met een reeks nieuwe functies die toegevoegd worden aan de dienst. Dit zien we ook terug met de komst van Telegram 9.0, met verschillende nieuwe gratis, maar ook betaalde functies.

Telegram 9.0

In de Google Play Store staat Telegram 9.0 als update klaar. De nieuwe versie van de berichtendienst heeft met deze update onder andere nieuwe functies beschikbaar gesteld voor Telegram Premium. Met Infinite Reactions kun je zelf kiezen welke emoji je toevoegt als reactie op een bericht, met het nieuwe reactiepaneel. Voor de gratis gebruikers komen er ook meer reacties beschikbaar met emoji’s die eerder alleen voor betalende gebruikers beschikbaar waren. Premium-gebruikers kunnen per bericht maximaal drie emoji’s als reactie geven.

Links en downloadbeheer

Een andere nieuwe functie voor Telegram Premium-gebruikers is de mogelijkheid om naast hun naam een emoji-status in te stellen. Je kunt hierbij kiezen uit de vele verschillende emoji’s die geanimeerd worden weergegeven. Wanneer je een gebruikersnaam hebt ingesteld op Telegram, wordt de link voortaan veranderd. Dit is niet langer meer t.me/droidappnl, maar heeft nu een nieuw formaat; droidappnl.t.me, echter lijkt deze gewoon door te linken naar de oude link.

Verder kan in Telegram 9.0 de downloadbeheerder geopend worden, waarbij gebruikers zelf kunnen aangeven welke download als eerste binnengehaald moet worden. Er zijn in de nieuwe versie ook enkele nieuwe animaties toegevoegd bij het openen, sluiten of wijzigen van media. Met de komst van Android 13 is er ook ondersteuning voor thematische pictogrammen, en Telegram biedt met Telegram 9.0 ook deze ondersteuning aan, zodat het meer in toon is met het ingestelde thema.

Downloaden

Telegram 9.0 kan vanaf nu gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button.