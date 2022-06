Telegram telt ruim 700 miljoen gebruikers; alle details over Telegram Premium en nieuwe update

Telegram is een serieuze tegenhanger voor WhatsApp. De ontwikkelaar heeft nu nieuws naar buiten gebracht over het aantal gebruikers, en over alle mogelijkheden en de prijs van Telegram Premium.

Telegram Premium aangekondigd

Onlangs werd Telegram Premium al officieel aangekondigd door de berichtendienst, nu komen we daadwerkelijk alle details te weten. Het is een abonnementsvorm die voor 5,00 dollar per maand beschikbaar is. Voor dit bedrag krijg je een app zonder reclame, kun je meer chats vastpinnen aan de bovenkant (10 in totaal) en is er de mogelijkheid voor het aanmaken van meer mappen. Met Telegram Premium kun je verder deelnemen aan 1000 groepen of kanalen, kun je bestanden van maximaal 4GB groot versturen, meer accounts toevoegen en zijn er speciale icoontjes die je voor Telegram kunt gebruiken en zo deze plaatsen op je startscherm. Telegram belooft verder snellere downloads, unieke reacties en een premium badge die naast je naam komt te staan.

Er zijn ook enkele nieuwe functies toegevoegd die gebruikers met Telegram Premium krijgen. Dit gaat bijvoorbeeld om de spraak-naar-tekstfunctie. Hiermee spreek je een tekst in en wordt deze omgezet in geschreven tekst. Gebruikers krijgen verder unieke stickers, nieuwe tools voor het beheren van je chats en in de toekomst zullen meer functies toegevoegd worden.

Nieuwe update

Telegram benadrukt dat alle bestaande functies gratis beschikbaar blijven. Daarbij blijft het ook gratis nieuwe functies beschikbaar stellen. Hierbij gaat het om deelnameverzoeken voor publieke groepen, verificatiebadges in chats, betere bots en zij er verbeterde chatvoorvertoningen in de Android-app. Je kunt vanaf nu er ook voor kiezen om automatisch foto’s en dergelijke op te slaan in de galerij.

De update zal binnenkort uitgerold worden. Telegram heeft tot slot bekend gemaakt dat het inmiddels meer dan 700 miljoen maandelijks actieve gebruikers telt.

