Telegram rolt emoji-verbeteringen en nieuwe functies uit in Telegram 8.9.2

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de Telegram app. De applicatie wordt geüpdatet naar Telegram 8.9.2. Deze nieuwe update brengt verbeteringen op het gebied van emoticons.

Telegram 8.9.2

Voor de Telegram-gebruikers wordt een nieuwe update verspreid die een aantal verbeteringen brengt. We zien nieuwe functies voor de gratis gebruikers, maar ook voor degenen met Telegram Premium.

Premium gebruikers kunnen eigengemaakte geanimeerde emoticons versturen, door 10 custom packs toe te voegen, met unieke karakters. Meer hiervan komen er in de toekomst. Tevens zijn er interactieve aangepaste emoji’s voor alle gebruikers. In een bericht kun je dus bewegende emoji’s gebruiken. Niet alleen bij berichten, maar ook als bijschrift voor bij je mediabestand.

Een andere verbetering die beschikbaar is in Telegram, is om in te stellen wie spraakberichten naar je mag sturen. Het is een functie die alleen beschikbaar is voor Premium-gebruikers. Gebruikers kunnen andere leden ook Telegram Premium cadeau geven; met korting, voor een periode van 3, 6 of 12 maanden.