Telegram 9.1 verschenen met 7 nieuwe functies

Telegram heeft een nieuwe update uitgebracht voor de applicatie in de Google Play Store. De nieuwste versie van de applicatie is versie 9.1. Deze update brengt een reeks verbeteringen en nieuwe functies.

Telegram 9.1

Uit de Google Play Store kan een update gedownload worden voor de Telegram-app. De nieuwste versie, versie 9.1, bevat een aantal verbeteringen en nieuwe functies voor de Android-versie. De grootste nieuwe verbetering is de aanwezigheid van ‘Onderwerpen, zogenoemde topics’ voor groepchats. Voor groepen met meer dan 200 leden kunnen nu onderwerpen ingeschakeld worden, waarbij je aparte groepen kunt aanmaken voor verschillende onderwerpen. De functie doet een beetje denken aan de WhatsApp Communities.

Een andere nieuwe functie die toegevoegd is, is verzamelbare gebruikersnamen. Hiervoor dien je het één en ander aan kennis te hebben over blockchain, aangezien het geen gratis functie is. Het zijn gebruikersnamen met maximaal vier tekens. Speciale gebruikersnamen zoals hype, gold, ford of andere, kun je zo middels TON aanschaffen of verhandelen. Ook andere gebruikersnamen kunnen op die manier verhandeld worden.

Telegram 9.1 brengt verder de mogelijkheid om middels een nieuwe schuifregelaar alle chattekst aan te passen qua grootte. Dus ook de previews, beantwoord-secties en meer. Verder heeft Telegram nieuwe interactieve emoji toegevoegd en zijn er nieuwe animaties. Voor de Telegram Premium-gebruikers zijn er spraak-naar-tekst video’s waarmee video’s omgezet kunnen worden in tekst. Verder zijn er 12 nieuwe emoji-packs.

De update voor Telegram 9.1 staat klaar in de Google Play Store. Voor iOS-gebruikers heeft Telegram een nieuw donker thema geïntroduceerd, waarmee kleuren evenwichtiger gemaakt worden met betere vervagingseffecten.