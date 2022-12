De 5 meest onmisbare apps van 2022 volgens Kelly

De schrijvers van DroidApp delen hun meest onmisbare apps van het afgelopen jaar. Vandaag deelt Kelly haar meest onmisbare apps van het jaar 2022. Welke apps in het menu werden het meest aangetikt om te openen?

Onmisbare apps van Kelly

Dit jaar kom ik een zo goed als volledig nieuw lijstje met 5 meest onmisbare apps. De apps zijn er voornamelijk gekomen na de geboorte van mijn zoontje. Ben je benieuwd naar mijn lijstje van vorig jaar, dan vind je hier het overzicht met mijn onmisbare apps van 2021.

Luvion

De Luvion app kan gebruikt worden om het beeld van de babyfoon te zien. Maar kan ook gebruikt worden om het beeld af te stellen. Verder kan je ook een foto maken van het beeld of een schermopname maken. Van de laatste 2 functies heb ik nooit gebruik gemaakt. Ik gebruik de app regelmatig voor als de babyfoon ontvanger leeg is of als ik ’s nachts wakker wordt van mijn zoontje even op het beeld te kijken. Wat ook handig is om de app te gebruiken als je even kort naar de buren moet, zo kan je toch het beeld in de gaten houden omdat de app via internet werkt.

24baby

Tijdens de zwangerschap gebruikte ik de app 24Baby al vaak, maar deze is ook nog handig na de bevalling. Ideaal voor als je even niet goed weet hoe je het voedingsschema indeelt maar ook handig om bijvoorbeeld tips te vragen als er doorkomende tandjes zijn. Je ziet toch dat veel na de zwangerschap nog gebruik van de app maken en zo zie je bekende namen steeds terug. Ook leuk om de ontwikkeling van de andere kindjes uit december 2021 te volgen.

Ouderapp

De Ouderapp gebruik ik op twee vaste dagen in de week sowieso. Dit is de app die gebruikt wordt door het kinderdagverblijf. Hier plaatsen ze foto’s van je kindje, wordt een dag verslag geschreven en houden ze de voedingen en slaapjes bij. Ook kun je hier berichten sturen en wordt je op de hoogte gehouden via berichtjes. Het werkt erg fijn.

Albert Heijn

Aangezien we gebruik maken van de bezorgbundel van de AH is de Albert Heijn app onmisbaar. Op vrijdag alvast de folder bekijken voor de week erna en makkelijk alvast wat boodschappen klaarzetten op het lijstje voor de bezorging. Verder gebruik ik ook de functies om producten te scannen om zo toe te voegen aan het lijstje en laatst heb ik ook maar eens gebruik gemaakt om in de winkel de boodschappen met de app te scannen. Dit werkt allemaal ideaal. Tevens kun je sinds kort ook je betaalpas koppelen aan de app en via de app ook de betaling regelen.

Oei ik Groei

In de eerste 20 maanden komen baby’s in een mentale ontwikkelingssprong. Via de app Oei ik groei kan je dit in de gaten houden. Je ziet dan ook wanneer je kindje in een sprong zit waardoor je eventuele signalen ook kan herkennen. Vervolgens heb je veel kans dat je vaardigheden gaat zien die hij/zij eerder niet kon. Altijd erg interessant om te lezen en ook fijn om te weten waarom mijn zoontje een bepaalde periode wat meer uit zijn doen kan zijn.

Verder gebruik ook de apps Flitsmeister en Google Maps regelamtig als ik de weg op ga. En maak ook veel gebruik van WhatsApp, DroidApp en Gmail.