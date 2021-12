De 5 meest onmisbare apps van 2021 volgens Kelly

De vaste DroidApp-schrijvers delen ieder jaar met jou hun meest onmisbare, favoriete applicaties van het afgelopen jaar. Zo ook DroidApp-schrijfster Kelly. Zij deelt haar vijf meest onmisbare apps van 2021 in dit artikel.

Onmisbare Android-apps van Kelly

Veel van de apps die ik in de eerdere jaren heb gebruikt, heb ik ook het afgelopen jaar weer vaak gebruikt. In 2021 heb ik echter ook weer verschillende applicaties gedownload, die ik vaak gebruik. Dit zijn mijn 5 meest onmisbare Android-apps van 2021.

Connexoon Window

Aangezien we aan de voor- en achterzijde van het huis automatische screens hebben is Connexoon Window ideaal. Je kunt hier een timer instellen voor bepaalde screens die op bepaalde tijdstippen naar beneden moeten gaan. Maar je kunt ook zelf de screens omhoog of omlaag doen. Ook wanneer je niet thuis bent. Ideaal voor als de dag bewolkt begint en later toch de zon doorkomt. Zo houd je veel warmte buiten het huis.

24baby

De app 24baby gebruik ik om vragen te stellen aan andere zwangeren en informatie te lezen. Ook lees je hier tips wat handig is om bijvoorbeeld met 36 weken zwangerschap te regelen. Verder krijg je iedere week een notificatie en zie je informatie over de groei van de baby. Dit is gebaseerd op een gemiddelde baby.

Zwangerhap

De app Zwangerhap is van het Voedingscentrum. Omdat het tijdens de zwangerschap belangrijk is om op voeding te letten is het een ideale app. Zoek producten of drinken in de app en zie meteen het advies. Ideaal dus als je ergens over twijfelt, je hebt het binnen de app zo gevonden in plaats van te zoeken op Google en verschillende antwoorden te lezen.

Google Maps

De app Google Maps kan eigenlijk ieder jaar wel op het lijstje. Voor het opzoeken van plaatsen, het bekijken van de route en natuurlijk om mee te navigeren. De route instellen en rijden/lopen maar. Als we met de auto op vakantie gaan gebruiken we Google Maps ook als we ergens naar toe willen.

Flitsmeister

Zoals andere jaren staat Flitsmeister weer op het lijstje. Aangezien de app zo staat ingesteld dat wanneer mijn telefoon de Bluetooth verbinding maakt, de app Flitsmeister wordt gestart, kun je het ook niet vergeten. Zelf ben ik ook Flitsmeister Pro om ze te steunen, maar ook vanwege de extra opties. Laatst zijn er verschillende extra opties aan toegevoegd zoals op DroidApp ook te lezen was.

Andere apps die ik veel gebruik zijn WhatsApp, om makkelijk contact te houden met familie, vrienden etc. Maar ook Hay Day wordt meerdere keren per dag geopend. En natuurlijk mag de DroidApp app niet missen om zo het laatste nieuws omtrent Android te kunnen lezen en helemaal op de hoogte te blijven.