Zwangerhap app: handig hulpmiddel voor voeding tijdens de zwangerschap

Als je zwanger bent wordt het aangeraden om op je voeding te letten. Wat mag je wel eten en wat kan je beter echt vermijden? Dat is allemaal makkelijk terug te vinden in de app Zwangerhap van het Voedingscentrum.

Zwangerhap

Tijdens de zwangerschap wordt er geadviseerd om bepaalde dingen niet te eten of te drinken. Het kan daarmee soms enig uitzoekwerk zijn of je iets wel of niet mag hebben. Zowel van een tussendoortje als een avondmaaltijd. Gelukkig hoef je dat niet te onthouden en kan je hiervoor de Zwangerhap app gebruiken.

Je kunt producten opzoeken of per categorie bekijken, waardoor het simpel en snel werkt. Dat maakt de drempel ook laag waardoor je de app makkelijk gebruikt. Zwangerhap geeft je ook notificaties als er veiligheidsmeldingen zijn. Bijvoorbeeld als er mogelijk salmonella in een product zit. Hierdoor wordt de kans kleiner dat je een product eet wat dus mogelijk een bacterie bevat wat extra gevaarlijk is tijdens je zwangerschap en voor de baby.

Verder kun je per week van je zwangerschap wat informatie lezen en staat er ook nog extra informatie over gezond gewicht tijdens zwangerschap, hulp bij kwaaltjes et cetera. De applicatie Zwangerhap van het Voedingscentrum kun je gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.