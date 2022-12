Samsung brengt ‘Good Lock’ uit in Nederland en België: eindeloos je Galaxy personaliseren

In verschillende landen was Samsung’s Good Lock al te downloaden, in Nederland en België was dit officieel niet mogelijk. Dat verandert, want vanaf nu is dat wel mogelijk. Met Samsung Good Lock kun je je smartphone eindeloos personaliseren.

Samsung Good Lock

Wil je verschillende zaken aanpassen aan je Samsung Galaxy-smartphone, dan moest je tot nu toe wat aanrommelen in de instellingen, of op zoek naar (launcher-) apps in de Google Play Store. Nu komt er een alternatief bij, want je kunt vanaf nu in Nederland en België de app Good Lock downloaden uit de Galaxy Store. Eerder was de applicatie al beschikbaar in veel andere regio’s. Wilde je hem hier gebruiken, dan moest je aan de slag met de APK, dat laatste is dus niet meer nodig. ‘Redesign your Galaxy’ is de slogan van de app, en omschrijft wel een beetje wat je ermee kunt.

Wat kun je met Good Lock precies? Eigenlijk is Good Lock een verzamelnaam voor de app, terwijl je pas echt van alles kunt personaliseren middels plug-ins die je installeert vanuit de app. Zo kun je bijvoorbeeld NavStar downloaden, een plug-in waarmee je de vormen en symbolen van de navigatiebalk kunt aanpassen naar iets anders. Verder kun je aan de slag met Wonderland waarmee je live achtergronden kunt maken die je vervolgens kunt gebruiken. Er zijn ook plug-ins voor meer camera-opties, een optie waarmee je je telefoon nóg gemakkelijker met één hand kunt bedienen en Good Lock biedt NotiStar voor meer notificatie-instellingen. Gebruikers kunnen ook zelf thema’s maken voor de smartphone, de instellingen voor het startscherm personaliseren, de statusbalk veranderen en het Samsung Toetsenbord naar wens aanpassen.

Ieder jaar komt Samsung met een fijne update voor Good Lock. Volgens berichten zou Good Lock 2023 de mogelijkheid krijgen om een stopwatch toe te voegen aan de statusbalk. Ook worden andere verbeteringen verwacht. De applicatie kun je downloaden op je Galaxy-toestel via de Galaxy Store. Deze kun je bereiken via deze link.