Samsung deelt eigen details over beveiligingsupdate december; 13 patches

Van de week heeft Google haar beveiligingsupdate van december vrijgegeven. Fabrikanten gaan hiermee aan de slag, of zijn in volle gang hier al mee bezig. Nu deelt Samsung welke eigen patches het heeft doorgevoerd.

Patches van Samsung in december-update

Samsung heeft de details gedeeld over haar de beveiligingsupdate van december. Deze update bevat vanuit Google al maar liefst 81 patches, daar doen fabrikanten nog een schepje bovenop. De merken voegen namelijk doorgaans ook eigen patches toe, met fixes voor merkspecifieke zaken. Dat zien we nu ook terug bij Samsung, die spreekt over 13 eigen fixes voor de december-patch.

Niet alle fixes zijn voor alle toestellen. We zien bijvoorbeeld een patch voor toestellen met een processor van Qualcomm. Tevens is er een specifieke patch voor devices met een Exynos chipset. We zien in het overzicht verder fixes voor kwetsbaarheden in de telefoon-app, het scherm met instellingen en enkele andere zaken.

In de komende tijd zullen verschillende toestellen bijgewerkt worden met de december-update. Krijg je de update binnen op je apparaat, laat het ons dan zeker weten door een mailtje te sturen, graag samen met een screenshot.

