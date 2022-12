Samsung Galaxy A51: Android 13 met One UI 5 beschikbaar

Samsung heeft de Android 13 update klaargezet voor de Samsung Galaxy A51. De smartphonefabrikant is het toestel niet vergeten en brengt de nodige nieuwe functies naar de telefoon.

Galaxy A51 krijgt Android 13

De Samsung Galaxy A51 krijgt de update naar Android 13, zo laat DroidApp-lezer Carlo weten. Samen met de update naar Android 13 zien we ook bij dit toestel de nieuwe skin van het merk; One UI 5. De update kan vanaf nu gedownload worden, en na het downloaden krijg je toegang tot een aantal nieuwe functies. Dit betekent dat je meer kleuropties krijgt bij Kleurenpalet. Daarnaast heb je de nieuwe Slimme Suggesties-widget, kun je per app instellen in welke taal je deze wilt gebruiken en je hebt beter inzicht in de beveiliging van je toestel en privacy.

De update voor de Samsung Galaxy A51 kan vanaf nu gedownload worden op je telefoon. Wanneer deze binnengehaald kan worden, krijg je hiervan een melding op je A51. De beveiligingsupdate staat op oktober.