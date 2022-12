Samsung Galaxy A22 krijgt update Android 13

Een grote update staat klaar voor de Samsung Galaxy A22. De fabrikant rolt Android 13 uit voor het betaalbare toestel, samen met One UI 5.

Android 13 voor Galaxy A22

Samsung heeft in de afgelopen tijd al aardig wat toestellen geüpdatet naar de nieuwste Android-versie. Nu is de volgende telefoon aan de beurt en zien we Android 13 binnenrollen op de Samsung Galaxy A22, zo laat Jaco aan DroidApp weten. Samen met Android 13 wordt One UI 5 meegeleverd en is ook beveiligingsupdate november 2022 aanwezig.

De update brengt een reeks verbeteringen en vernieuwingen. Dit zien we allereerst terug in het Kleurenpalet. Hiermee kunnen de kleuren in de interface aangepast worden op de ingestelde achtergrond. Je hebt nu meer kleuropties na de update. Verder bevat Android 13 met One UI 5 de mogelijkheid om per app in te stellen in welke taal je deze wilt gebruiken, zijn er kleine designwijzigingen in de interface zoals de camera-app, heb je meer grip op je privacy en beveiliging, en is er de Onderhoudsmodus. Samsung geeft je ook een nieuwe slimme widget met slimme suggesties, die op verschillende momenten van pas kan komen.

De uitrol van de Android 13 update voor de Samsung Galaxy A22 is inmiddels begonnen. Je krijgt een melding op je toestel als je de update kunt binnenhalen.