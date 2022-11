‘Samsung Galaxy Unpacked met S23-serie in eerste week februari’

We zijn nog zo’n twee maanden verwijderd van de nieuwe aankondiging van Samsung. Volgens bronnen gaat Samsung in de eerste week van februari de nieuwe Galaxy S23-serie presenteren.

Galaxy S23 in eerste week februari

Samsung zou na meerdere jaren alleen digitale evenementen, weer een ‘persoonlijk’ Unpacked-event willen plannen. Dit voor de introductie van de nieuwe Samsung Galaxy S23-serie. De smartphonefabrikant zou het doek van de drie toestellen willen halen in de eerste week van februari. Samsung kiest doorgaans die maand uit voor het lanceren van de nieuwe high-end telefoons. Wederom zou Samsung de smartphonereeks dus niet willen presenteren tijdens het Mobile World Congress dat eind februari in Barcelona wordt gehouden.

Een Koreaans rapport meldt dit nieuws, waarbij de bron zou liggen bij iemand dichtbij Samsung. Eerder ging de periode al rond in het geruchtencircuit, dus het kan goed zijn dat Samsung inderdaad voor dat moment de release gepland heeft staan. De Samsung Galaxy S23-serie bestaat vermoedelijk weer uit drie smartphones; de Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. Eerdere berichten spraken over de aanwezigheid van de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 chipset in de S23-serie, waarbij Samsung na al die jaren nu afscheid lijkt te nemen van de Exynos-chipset in haar high-end modellen uit de S-serie. In sommige regio’s werd dat al gedaan, maar nu zou dat op veel grotere schaal gaan gebeuren.

In februari horen we ongetwijfeld meer over de toestellen uit de S23-serie. We sluiten ook niet uit dat in de komende weken en maanden het nodige uit zal lekken, aangezien dat ook al in de afgelopen tijd is gebeurd.

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 699,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 863,00 euro