Samsung Galaxy S20 FE 5G krijgt Android 13; Galaxy A53 met november-update

Twee Samsung-smartphones worden geüpdatet. Het gaat om de Samsung Galaxy S20 FE, met in het bijzonder het 5G-model. Daarvoor is Android 13 beschikbaar. Ook is er een nieuwe update te downloaden voor de Galaxy A53.

Galaxy S20 FE krijgt Android 13

De 4G-versie van de Samsung Galaxy S20 FE kreeg eerder al de update aangereikt naar Android 13, nu is het de beurt aan een familielid. De Samsung Galaxy S20 FE 5G krijgt nu ook eindelijk de update naar Android 13, samen met One UI 5, zo laat Marianne aan ons weten. De smartphone wordt bijgewerkt met de nieuwe update, waarbij ook beveiligingsupdate november wordt meegeleverd.

De update brengt diverse vernieuwingen. Er is de Slimme Suggesties-widget die zich aanpast aan je gebruik. Voor de interfacekleuren die zich afstemmen op de ingestelde achtergrond, heb je nu meer kleuropties (kleurpalet). Tevens kun je nu per app instellen in welke taal je deze wilt gebruiken, en heb je meer inzicht in je privacy en de beveiliging van je toestel. Samsung levert de toestellen ook met de Onderhoudsstand en bevat verschillende aanpassingen en verbeteringen in de interface. Hier gaat het om subtiele details, onder andere in de camera-app.

Galaxy A53

Begin november werd de Samsung Galaxy A53 bijgewerkt met een update naar Android 13. Deze werd toen geleverd met de oktober-patch. Hoewel het wat later is dan normaal voor de A53, wordt de smartphone nu ook voorzien van een recente security-patch. Voor dit toestel wordt beveiligingsupdate december uitgerold. Deze kun je vanaf nu downloaden voor de Galaxy A53.

