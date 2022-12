Samsung Galaxy S20-serie is eerste reeks die december-update krijgt

Samsung rolt een nieuwe update uit voor de Galaxy S20-serie. De drie modellen in deze serie werden eerder al bijgewerkt met de update naar Android 13, nu staat de nieuwste security-patch klaar.

December-update voor Galaxy S20-serie

De Samsung Galaxy S20, S20+ en de S20 Ultra worden vanaf nu geüpdatet met de nieuwste update die voor Android beschikbaar is. We schreven vandaag al over beveiligingsupdate december, en deze is nu beschikbaar voor de drie modellen uit de S20-serie, zo laat Theo aan ons weten. Niet alleen bevat de december-update vanuit Google al vele tientallen verbeteringen en patches tegen kwetsbaarheden; ook Samsung zelf heeft hier nog patches aan toegevoegd zodat het beveiligingsniveau weer wordt opgekrikt.

De update brengt geen verdere nieuwe functies of veranderingen. In totaal gaat het om een update van circa 184MB groot. We verwachten de update in de komende tijd ook voor andere toestellen. Wanneer je de december-update kunt binnenhalen, krijg je hier een melding van op je smartphone.

