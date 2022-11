Samsung Galaxy S20-serie: Android 13 met One UI 5 beschikbaar

In Nederland en België is Samsung gestart met het uitrollen van een nieuwe update voor de toestellen uit de Galaxy S20-serie. De drie toestellen uit de serie worden vanaf nu bijgewerkt met de Android 13 update, samen met One UI 5.

Android 13 voor Galaxy S20

We kunnen toch wel stellen dat Samsung ontzettend goed bezig is met het updaten van hun toestellen. De twee jaar geleden uitgebrachte Galaxy S20-serie is nu aan de beurt voor de Android 13-update. Gisteren werd de update al uitgebracht voor de Galaxy A53, van de week voor de S21-serie en eerder al voor de modellen uit de Galaxy S22-serie. Aan de hand van het eerder verschenen Europese updateschema van Samsung weten we dat er in november nog meer toestellen bijgewerkt zullen worden naar Android 13.

De update is nu in Nederland en België beschikbaar voor drie modellen uit de Galaxy S20-serie. Dit zijn de Galaxy S20, de Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra. Het patch-niveau blijft staan op oktober; die update werd vorige maand al voor de toestellen uitgerold. Echter is er genoeg nieuws te melden over de S20 update naar Android 13 met One UI 5.

Nieuw na de update is bijvoorbeeld de vele mogelijkheden die je krijgt voor het personaliseren van je vergrendelscherm. Tevens geeft de Kleurenpalet-functie, waarmee de interfacekleuren zich aanpassen aan de ingestelde achtergrond, meer kleurkeuzes. Er is tevens een nieuw privacyscherm waarmee je nog beter grip hebt op de beveiliging en je privacy. Samsung heeft ook de nieuwe Onderhoudsstand toegevoegd met de update naar Android 13 en One UI 5. Bij de widgets is er nu de nieuwe ‘Slimme suggesties’-widget, welke zich aanpast aan jouw gebruik. Ook zijn er verschillende andere, kleinere verbeteringen toegevoegd.

In Nederland en België wordt de update vanaf nu uitgerold voor de Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ en Galaxy S20 Ultra. De update voor de Galaxy S20 FE wordt later deze maand verwacht.

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 482,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 623,00 euro