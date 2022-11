Samsung geeft details over beveiligingsupdate november: 26 eigen patches

Begin deze week werd door Google de beveiligingsupdate van november vrijgegeven voor Android. Verschillende fabrikanten zijn hier inmiddels mee aan de slag gegaan, en ook Samsung doet dit. De fabrikant geeft nu informatie welke eigen patches zijn toegevoegd.

Samsung over november-update

Iedere maand geeft Google een nieuwe beveiligingsupdate vrij voor Android. Niet veel later brengt ook Samsung de details naar buiten met de details over de eigen patches die het heeft toegevoegd aan die security-patch. Fabrikanten voegen namelijk eigen patches toe aan een security-patch om lekken of zwakke plekken te dichten bij de eigen toestellen. Dat is ook deze maand het geval, waarbij we te weten komen welke zaken Samsung heeft aangepakt met beveiligingsupdate november 2022.

De nieuwe update pakt in totaal 26 specifieke Samsung-patches aan. Het lijkt erop dat er geen extreme grote kwetsbaarheden zijn gevonden. Grote lekken zijn er deze maand niet. Zaken die zijn gevonden hebben onder andere betrekking op de device- en storage managers. Daarnaast is er een fix voor toestellen met een Exynos-chipset en pakt Samsung nog enkele andere zaken aan, aan de technische zijde van de telefoon.

In de komende tijd zal Samsung de update uitrollen naar verschillende smartphones en tablets. Krijg je de update binnen, dan horen we het heel graag van je. Laat het ons weten door een mailtje te sturen, samen met een screenshot. Dan kunnen we dit meenemen in onze berichtgeving!

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 692,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 849,00 euro