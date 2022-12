Proton brengt app uit voor opslagdienst Proton Drive

Proton heeft een nieuwe applicatie uitgebracht voor Android en Apple iOS. De dienst Proton Drive kun je vanaf nu gebruiken op je smartphone of tablet. De dienst is voorzien van extra beveiliging en kan dienen als alternatief voor bijvoorbeeld Google Drive.

Proton Cloud voor Android

In de Google Play Store kun je nu de nieuwe app van Proton vinden. Het is de online clouddienst van het bedrijf, waarmee je bestanden online en beveiligd op kunt slaan. Eerder werd de dienst al uitgebracht als webversie, maar ontbrak het aan een fysieke app. De applicatie maakt het mogelijk om dus bestanden op te slaan, op een manier die we kennen van verschillende andere diensten. Zo krijgen gebruikers de mogelijkheid om mappen aan te maken en kun je ook bestanden delen met anderen. Zoals je van het Zwitserse bedrijf mag verwachten, zijn bestanden goed beveiligd en wordt er gebruik gemaakt van end-to-end encryptie.

Iedereen met een Proton-account kan de Cloud Drive-dienst gratis gebruiken. Er is 1GB opslagruimte. Wanneer je kiest voor een Proton Unlimited-abonnement, krijg je 500GB opslagruimte en 15 mailadressen. Dit abonnement kost ongeveer een tientje per maand als je per jaar betaalt. Er wordt door Proton nog gewerkt aan een app voor op macOS en Windows.