Proton Drive: gratis cloudopslag nu voor iedereen

Proton is bekend van haar eigen maildienst; het bedrijf heeft echter nog meer toepassingen en mogelijkheden. Nu is dat uitgebreid met Proton Drive, waarmee je online je bestanden, veilig, op kunt slaan.

Proton Drive

Proton Drive is de nieuwe cloudopslagdienst van het Zwitserse bedrijf. Sinds enige tijd is de optie al als bèta beschikbaar voor betalende gebruikers, maar nu dus ook voor de gratis gebruikers. Proton Drive moet over een tijdje de mogelijkheid krijgen om automatisch bestanden te uploaden vanaf een Windows-computer, en later moet dit ook het geval zijn bij macOS. Tevens is deze functionaliteit in ontwikkeling voor Android en iOS. Met Proton Drive kun je ook bestanden delen, waarbij je uiteraard ook verschillende privacy-opties kunt aanpassen.

Proton Drive is gratis te gebruiken als je genoeg hebt aan 1GB. Wil je meer opslagruimte, dan kun je kiezen uit verschillende abonnementen. Hierbij betaal je 4,00 euro per maand voor 200GB. Klanten die kiezen voor Proton Unlimited krijgen 500GB en daarbij ook toegang tot de uitgebreide mogelijkheden van Proton Mail, Agenda en VPN. Dit kost je 10,00 euro per maand.

Wil je aan de slag met Proton Drive, dan kun je terecht op de webpagina van het Zwitsere bedrijf.