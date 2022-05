Proton: nieuwe abonnementen en tarieven aangekondigd

Proton is een dienst die bekend staat om de privacy voor je mail, agenda en andere diensten. Naast een nieuwe huisstijl heeft het bedrijf nieuwe abonnementen en tarieven gedeeld.

Proton met nieuwe abonnementen

Proton wijzigt de abonnementen voor haar diensten. Het gaat om veranderde abonnementen voor de e-maildienst Proton Mail, de cloudopslag, de VPN-dienst en de agenda. Nieuw is het Proton Unlimited abonnement. Dit kost je een tientje per maand. Voor die 9,99 euro krijg je 500GB aan cloudopslag; bedoeld voor je mail en de cloudopslag Proton Drive zelf. Met het Unlimited-abonnement krijg je ook toegang tot de Proton VPN-dienst.

Het gratis abonnement blijft ook. In plaats van 500MB opslagruimte, krijg je voortaan daar 1GB aan ruimte voor. Wel gelden nog steeds de andere beperkingen; maximaal 150 berichten per dag en toegang met één mailadres. Proton biedt ook het Mail Plus-abonnement aan; voorzien van 15GB opslagruimte, toegang met meerdere mailadressen en het gebruik van Proton Calendar, de nieuwe agendadienst van het Zwitserse bedrijf. Dit abonnement kost 3,99 euro per maand.

Tot slot heeft Proton een nieuwe huisstijl doorgevoerd. Proton laat weten dat voor huidige klanten de prijs niet verandert.